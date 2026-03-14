«Antoine n’avait rien demandé à personne» : Dupont est resté «respectueux», mais ça aurait pu déraper…

Alexis Brunet

Ce samedi, le XV de France tentera de remporter le Tournoi des Six Nations face à l’Angleterre au Stade de France. Les Bleus compteront pour ça sur Antoine Dupont, qui n’avait pas montré son meilleur visage lors de la défaite contre l’Écosse (50-40). Le demi de mêlée avait même été pris à partie et cela aurait pu dégénérer.

Après trois victoires de suite, le XV de France est tombé contre l’Écosse samedi dernier pour le compte de la quatrième journée du Tournoi des Six Nations (50-40). Les coéquipiers d’Antoine Dupont se sont heurtés à un XV du Chardon très inspiré devant son public, qui peut donc encore gagner la compétition. Les Bleus peuvent aussi l’emporter et pour cela il faudra gagner contre l’Angleterre ce samedi.

Antoine Dupont n’a pas l’air d’avoir apprécié le chambrage de Ben White en seconde période. L’Écossais vient lui serrer la main pendant la haie d’honneur, le capitaine du XV de France décline.pic.twitter.com/s2FCVgBTct — Pablo Guillen (@pablo_guillen_) March 7, 2026

« Antoine n’avait rien demandé à personne » Lors de la rencontre face à l’Écosse, Antoine Dupont ne s’était pas montré à son avantage et il avait notamment été chambré par Ben White lors d’un essai encaissé par les Bleus, ce qui avait eu le don d’agacer le demi de mêlée, qui avait alors repoussé l’Écossais. À la fin du match, le Français avait même refusé dans un premier temps de serrer la main du joueur de Toulon avant de finalement l’accepter par la suite. Selon Yoann Huget, ancien coéquipier de Dupont avec le XV de France et le Stade Toulousain, si cela avait été un autre joueur face à White, cela aurait pu dégénérer. « White a été pris par le match et je trouve que c’était un peu déplacé de sa part. Antoine n’avait rien demandé à personne, il était dans son coin. Quand je vois la réaction d’Antoine, je connais plein de joueurs qui auraient réagi de manière bien plus virulente. Là, il est resté globalement respectueux », a déclaré l’ancien ailier au Parisien.