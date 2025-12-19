Zidane, le drame familial

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En 2019, Zinedine Zidane avait traversé une terrible épreuve avec la perte de son frère Nordine, décédé d'une longue maladie. Et l'ancienne star de l'équipe de France s'est confiée sur ce drame familial quelques années plus tard, dans les colonnes de L'EQUIPE.

Le 13 juillet 2019, Zinedine Zidane faisait face à la mort de son frère Farid, qui rendait son dernier souffle suite à un long combat contre la maladie. Un épisode qui a forcément marqué la vie de l'ancien entraîneur du Real Madrid, pressenti pour venir succéder à Didier Deschamps l'été prochain au poste de sélectionneur de l'équipe de France. Et Zidane est d'ailleurs revenu sur ce drame familial.

« Je veux profiter de tout » En juin 2022, Zinedine Zidane accordait un long entretien à L'EQUIPE à l'occasion de ses 50 ans : « La vie continue. Ce qui me fait bizarre, c’est quand j’avais 20-25 ans, je voyais les gens de 50 ans plus vieux que ça ! Là, ce n’est plus le cas. La vie a lissé cet âge. Mais moi, je suis encore un grand enfant dans ma tête ! Je veux profiter de tout. Je suis avec ma famille. Il y a bien sûr des choses dont je ne suis pas content… », avouait Zidane, avant d'évoquer le décès de son frère dans cette interview.