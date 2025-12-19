Zinedine Zidane : Le très beau geste après la rupture !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En froid avec Didier Deschamps durant une longue période, Zinedine Zidane aurait toutefois décidé de laisser son ancien coéquipier travailler sereinement en vue de la prochaine Coupe du monde. Un beau geste compte du passif entre les deux hommes.

Entre Didier Deschamps et Zinedine Zidane, la rupture est actée depuis plusieurs années. Les deux hommes, pourtant champions du monde ensemble en 1998 puis vainqueurs de l'Euro en 2000, ne sont pas les plus grands amis du monde. Une relation qui ne risque pas de s'améliorer compte tenu du fait que Zidane devrait succéder à Deschamps au poste de sélectionneur. Toutefois, selon Fabrizio Romano, Zizou a fait un beau geste à l'égard de son ancien coéquipier qu'il ne veut pas perturber en vue de la Coupe du monde.

Zidane, le beau geste avec Deschamps « Zidane possède toujours un accord oral avec la Fédération Française de Football pour devenir le sélectionneur après la Coupe du monde 2026. Didier Deschamps fera la Coupe du monde, et ensuite, ce sera Zinedine Zidane. Ce n'est pas signé, donc tout peut arriver », confie le journaliste italien lors d'une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, avant de poursuivre.