Kylian Mbappé avec Cristiano Ronaldo, c'est imminent !

Auteur d'un doublé face au Talavera Club de Fútbol, Kylian Mbappé a inscrit 58 buts sous les couleurs du Real Madrid en 2025. S'il marque un nouveau but contre le FC Séville ce samedi soir, l'actuel numéro 10 de Xabi Alonso égalera le record d'un certain Cristiano Ronaldo, réalisé en 2013.

Real Madrid : Kylian Mbappé a inscrit 58 buts en 2025 Avant la fin de cette année 2025, le Real Madrid n'a plus qu'un match à jouer. En effet, les hommes de Xabi Alonso ont rendez-vous avec le FC Séville ce vendredi soir au Bernabeu, et ce, pour le compte de la 18ème journée de la Liga. Kylian Mbappé a donc une occasion en or d'égaler le record de buts de Cristiano Ronaldo.