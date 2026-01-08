F1 - Charles Leclerc : Le transfert qui bouleverse sa vie privée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant fait ses débuts en Formule 1 chez l’écurie Sauber, Charles Leclerc a ensuite rejoint Ferrari. Depuis 2019, le Monégasque pilote au sein de la Scuderia. Forcément, rejoindre l’écurie italienne a été un grand changement pour Leclerc, qui a vu sa cote de popularité exploser. Mais voilà que sa vie privée a également été impactée par ce nouveau chapitre.

Aujourd’hui, Charles Leclerc est un pilote Ferrari. Forcément, au sein de la Scuderia, une des écuries les plus prestigieuses, les caméras sont régulièrement braquées sur le Monégasque. C’est comme ça depuis 2019 et le moment où il a quitté Sauber pour rejoindre Ferrari. Ça n’a alors pas été sans conséquence pour Leclerc. « Ma vie a indéniablement beaucoup changé. Énormément, en fait », a-t-il avoué dans un entretien pour Racer Magazine.

« Je reçois tellement de soutien partout où je vais, c'est une vie vraiment extraordinaire » En rejoignant Ferrari, Charles Leclerc a dû s’adapter à un tout nouveau quotidien, y compris dans sa vie privée. Le Monégasque a alors confié à ce propos : « J'ai traversé trois phases. Il y a évidemment la première, celle où l'on est encore inconnu, les gens ne vous reconnaissent pas vraiment, et c'est probablement ma première année en Formule 1. La deuxième phase, c'est évidemment qu'on est arrêté de plus en plus souvent. Et au début, c'est quelque chose qu'on apprécie, parce qu'on se dit : « OK, j'ai toujours rêvé d'être pilote de Formule 1, surtout chez Ferrari, et je reçois tellement de soutien partout où je vais, c'est une vie vraiment extraordinaire ». Et pour cela, j'étais, je suis et je serai toujours reconnaissant d'être dans cette situation ».