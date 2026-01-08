F1 - Traumatisme avec Verstappen : La facture astronomique !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Entre 2021 et 2024, Sergio Pérez était le coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull. Une expérience qui a visiblement été très difficile à vivre pour le Mexicain. Dernièrement, le pilote de 35 ans a raconté son calvaire au sein de l’écurie autrichienne. En difficulté, Pérez a été jusqu’à consulter un psychologue. Un service qui a toutefois coûté très cher.

Aux côtés de Max Verstappen chez Red Bull, Sergio Pérez a vécu des années terribles. Dernièrement, le Mexicain racontait à propos de son calvaire : « Chez Red Bull, tout était un problème. Si j’étais plus rapide, c’était un problème et ça créait un environnement très tendu. Si j’étais plus lent que Max, c’était aussi un problème. J’ai compris que c’étaient les circonstances dans lesquelles j’évoluais et, au lieu de me plaindre, j’ai essayé d’en tirer le meilleur. Je savais dans quoi je mettais les pieds chez Red Bull. Lors de ma première discussion avec Christian Horner, il m’a dit : “On va courir avec deux voitures parce qu’on doit avoir deux voitures, mais ce projet a été créé pour Max, c’est notre talent”. J’étais dans la meilleure écurie, une équipe très compliquée. Être le coéquipier de Max est déjà très difficile, mais être le coéquipier de Max chez Red Bull, c’est le pire job en F1 ».

« On m’a dit : « Ce qu’il te faut, c’est un psychologue » » A la peine chez Red Bull, Sergio Pérez a été jusqu’à consulter un psychologue. A ce propos, l’ancien coéquipier de Max Verstappen a expliqué, rapporté par NextGen Auto : « Dès que je suis arrivé chez Red Bull, lors des premières courses où je n’obtenais pas de résultats, on m’a dit : « Ce qu’il te faut, c’est un psychologue. Tu dois voir un psychologue ». J’étais ouvert à tout, bien sûr. Donc je parle avec le psychologue et je lui dis : « Hé, appelle-moi, je suis Sergio Pérez », blablabla, c’était un Anglais. Je lui dis : « Aujourd’hui, je n’ai pas le temps pour une séance, mais parlons, trouvons un moment ». C’était parfait ».