F1 : Transfert avorté de Lewis Hamilton, la grande révélation !

Aujourd’hui chez Ferrari, Lewis Hamilton va laisser son empreinte dans l’histoire de la Formule 1. Septuple champion du monde, détenant le record avec Michael Schumacher, le Britannique aurait toutefois pu connaitre une trajectoire quelque peu différence de ce qu’on connait actuellement. En effet, il y a quelques années de cela, Lewis Hamilton aurait pu signer… chez Sauber.

Ayant effectué chez débuts en Formule 1 avec McLaren, Lewis Hamilton a ensuite rejoint Mercedes pour finalement s’engager avec Ferrari à partir de 2025. Le Britannique a donc connu 3 écuries au cours de sa carrière, mais voilà que cette liste aurait pu être différente. En effet, Lewis Hamilton était tout proche de débarquer dans une autre écurie à ses débuts. C’est ce qu’a révélé Peter Sauber, ancien propriétaire de Sauber.

« Il y a environ 20 ans, Lewis Hamilton a failli courir pour nous » Lewis Hamilton chez Sauber, c’était visiblement ce qui était prévu. En effet, rapporté par Motorposrt, Peter Sauber a expliqué à propos du septuple champion du monde de Formule 1 : « Peu de gens savent qu'il y a environ 20 ans, Lewis Hamilton a failli courir pour nous. Le Britannique appartenait à McLaren, et ils voulaient l'envoyer à Hinwil pour son apprentissage de la Formule 1. La délégation de McLaren a donc rencontré Lewis et son père, ainsi que notre avocate interne, Monisha Kaltenborn, et moi-même, à l'aéroport de Kloten ».