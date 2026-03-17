Ce footballeur a été attaqué par des hommes armés en pleine nuit !

Dans la nuit de lundi à mardi, cet ancien joueur de Ligue 1 a été victime d'un cambriolage. En effet, des hommes cagoulés et armés sont entrés chez lui par effraction pour lui dérober des objets de valeur. Ayant fait face aux assaillants, ce joueur marocain a été séquestré dans une chambre avec plusieurs membres de sa famille.
Formé à l'AS Nancy Lorraine, Neil El-Aynaoui a été transféré au RC Lens lors de l'été 2023. En effet, la direction des Sang-et-Or a déboursé environ 600 000€ pour s'attacher les services de l'international marocain. Et deux années plus tard, le club du Nord a fait une très belle plus-value en bouclant la vente du milieu de terrain de 24 ans. En effet, le RC Lens a accepté une offre à hauteur de 23,5M€ pour Neil El-Aynaoui. Une proposition venue de l'AS Rome.
El-Aynaoui s'est fait cambrioler à Rome
A l'AS Rome depuis le 20 juillet 2025, Neil El-Aynaoui a vécu une expérience particulièrement traumatisante dans la nuit de lundi à mardi. En effet, le numéro 8 des Giallorossi a été victime d'un cambriolage à son domicile, situé au sud-ouest de la capitale italienne, vers trois heures du matin.
El-Aynaoui a été séquestré dans une chambre avec sa famille
D'après les indiscrétions de l'ANSA (l'agence de presse italienne), Un groupe de six individus - des hommes cagoulés, armés et vêtus de noirs - sont entrés par effraction chez Neil El-Aynaoui, et ce, après avoir arraché une grille de la fenêtre du salon. S'étant réveillé en premier, le joueur marocain a été séquestré dans une chambre avec plusieurs membres de sa famille : sa compagne, sa mère, son frère et sa belle-sœur. Les malfaiteurs ont dérobé à la fois des bijoux, valant environ 10 000€, une Rolex et des sacs de luxe. Sous le choc, Neil El-Aynaoui a prévenu l'AS Rome. Il manquera donc l'entrainement collectif de ce mardi, à deux jours du huitième de finale retour de la Ligue Europa contre Bologne.