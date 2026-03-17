Ce footballeur a été attaqué par des hommes armés en pleine nuit !

Amadou Diawara

Dans la nuit de lundi à mardi, cet ancien joueur de Ligue 1 a été victime d'un cambriolage. En effet, des hommes cagoulés et armés sont entrés chez lui par effraction pour lui dérober des objets de valeur. Ayant fait face aux assaillants, ce joueur marocain a été séquestré dans une chambre avec plusieurs membres de sa famille.

Formé à l'AS Nancy Lorraine, Neil El-Aynaoui a été transféré au RC Lens lors de l'été 2023. En effet, la direction des Sang-et-Or a déboursé environ 600 000€ pour s'attacher les services de l'international marocain. Et deux années plus tard, le club du Nord a fait une très belle plus-value en bouclant la vente du milieu de terrain de 24 ans. En effet, le RC Lens a accepté une offre à hauteur de 23,5M€ pour Neil El-Aynaoui. Une proposition venue de l'AS Rome.

Cristiano Ronaldo : Les confidences de sa femme sur sa vie privée https://t.co/8ov0iHYDzf — le10sport (@le10sport) March 17, 2026

El-Aynaoui s'est fait cambrioler à Rome A l'AS Rome depuis le 20 juillet 2025, Neil El-Aynaoui a vécu une expérience particulièrement traumatisante dans la nuit de lundi à mardi. En effet, le numéro 8 des Giallorossi a été victime d'un cambriolage à son domicile, situé au sud-ouest de la capitale italienne, vers trois heures du matin.