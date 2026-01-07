F1 - Ferrari : C'est terminé, la rupture est confirmée avec Lewis Hamilton !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour sa première saison chez Ferrari, Lewis Hamilton s'attendait probablement pas à connaître tant de galères. L'une d'elles concernait sa relation avec son ingénieur de course Riccardo Adami. Lien semble rompu entre les deux hommes comme le confirme Ralf Schumacher.

Après plusieurs années d'une collaboration parfaite avec Peter Bonnington chez Mercedes, Lewis Hamilton a du tout reprendre de zéro afin de collaborer avec un nouvel ingénieur de course chez Ferrari à savoir Riccardo Adami. Mais entre les deux hommes, le lien n'a jamais semblé évident ce qui n'a pas aidé le septuple champion du monde à s'intégrer au sein de la Scuderia. Et pour Ralf Schumacher, la rupture est actée.

Hamilton-Adami : La relation dangereuse « Hamilton et son ingénieur Riccardo Adami ne s’entendent pas vraiment bien. C’est un énorme désavantage pour Lewis. Je pense qu’ils devraient partir en vacances ensemble (...) Ce qui me déçoit le plus, c’est la façon dont il gère les problèmes. Il tire dans tous les sens. Et puis il y a cette forme de résignation… De quelqu’un avec son palmarès, on attend davantage », confie le frère de Michael Schumacher dans une interview accordé à Sport1.