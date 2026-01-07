F1 - Verstappen : Le mariage «impossible» !

Pierrick Levallet

Max Verstappen va découvrir un nouveau coéquipier la saison prochaine. Red Bull a officialisé l’arrivée d’Isack Hadjar, qui remplacera donc Yuki Tsunoda. Le pilote français, qui a fait sensation chez Racing Bulls, a hérité d’une tâche réputée impossible : battre ou au mieux rivaliser avec le quadruple champion du monde au sein de l’écurie autrichienne.

La saison prochaine, Max Verstappen aura un nouveau coéquipier. Le Néerlandais ne sera plus épaulé par Yuki Tsunoda chez Red Bull, mais par Isack Hadjar. Le Français a fait sensation chez l’écurie sœur Racing Bulls en 2025. Les dirigeants de Red Bull ont donc estimé que le pilote de 21 ans avait l’étoffe pour accompagner Max Verstappen.

Un défi impossible pour Hadjar chez Red Bull Comme le rapporte NextGen-Auto, Isack Hadjar a ainsi hérité d’une tâche réputée « impossible » à réaliser. Le Français va être chargé de battre, ou au mieux de rivaliser avec Max Verstappen la saison prochaine. Ces dernières années, personne n’a vraiment réussi à concurrencer le Néerlandais chez Red Bull. La liste de ses victimes est plutôt longue.