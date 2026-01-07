F1 - Verstappen : Le mariage «impossible» !

Max Verstappen va découvrir un nouveau coéquipier la saison prochaine. Red Bull a officialisé l’arrivée d’Isack Hadjar, qui remplacera donc Yuki Tsunoda. Le pilote français, qui a fait sensation chez Racing Bulls, a hérité d’une tâche réputée impossible : battre ou au mieux rivaliser avec le quadruple champion du monde au sein de l’écurie autrichienne.
La saison prochaine, Max Verstappen aura un nouveau coéquipier. Le Néerlandais ne sera plus épaulé par Yuki Tsunoda chez Red Bull, mais par Isack Hadjar. Le Français a fait sensation chez l’écurie sœur Racing Bulls en 2025. Les dirigeants de Red Bull ont donc estimé que le pilote de 21 ans avait l’étoffe pour accompagner Max Verstappen.
Un défi impossible pour Hadjar chez Red Bull
Comme le rapporte NextGen-Auto, Isack Hadjar a ainsi hérité d’une tâche réputée « impossible » à réaliser. Le Français va être chargé de battre, ou au mieux de rivaliser avec Max Verstappen la saison prochaine. Ces dernières années, personne n’a vraiment réussi à concurrencer le Néerlandais chez Red Bull. La liste de ses victimes est plutôt longue.
La liste des victimes de Verstappen est longue
Après le départ de Daniel Ricciardo, Max Verstappen a un temps été épaulé par Pierre Gasly. Mais l’actuel pilote d’Alpine n’a pas apporté satisfaction chez Red Bull. Alexander Albon n’a pas réussi à s’imposer non plus, tout comme Sergio Pérez. La saison dernière, Liam Lawson et Yuki Tsunoda n’ont pas convaincu. À voir si le destin réservera un autre sort à Isack Hadjar aux côtés de Max Verstappen.