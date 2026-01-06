F1 - Transfert avec Max Verstappen : L'annonce choc chez Red Bull !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs années, les coéquipiers de Max Verstappen s'enchaînent sans jamais réussir à s'imposer chez Red Bull. Sergio Pérez, qui s'en est pourtant mieux tiré que les autres, ne manque pas de pousser un coup de gueule sur cette situation, assurant qu'il s'agit du pire job en Formule 1.

Que ce soit Alexander Albon, Pierre Gasly, Liam Lawson ou encore Yuki Tsunoda, tous les pilotes qui se sont frottés à Max Verstappen chez Red Bull ont tous subi la loi du quadruple champion du monde. Sergio Pérez s'en est un peu mieux tiré en décrochant quelques victoires chez Red Bull, mais sa dernière saison a été très compliquée. Et alors que le Mexicain fait son retour en F1 la saison prochaine, chez Cadillac, il fracasse clairement Red Bull.

Sergio Pérez fracasse Red Bull « Je savais dans quoi je mettais les pieds chez Red Bull. Lors de ma première discussion avec Christian, il m’a dit : ‘On va courir avec deux voitures parce qu’on doit avoir deux voitures, mais ce projet a été créé pour Max, c’est notre talent’. J’étais dans la meilleure écurie, une équipe très compliquée. Être le coéquipier de Max est déjà très difficile, mais être le coéquipier de Max chez Red Bull, c’est le pire job en Formule 1 », lâche-t-il au micro du podcast Oso Trava avant de poursuivre.