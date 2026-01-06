Pierre Gasly - Michael Schumacher : L'image choc !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces derniers jours, les hommages pour Michael Schumacher se sont multipliés alors que le Baron Rouge fêtait ses 57 ans le 3 janvier dernier. L'occasion pour Pierre Gasy de poster une photo sur Instagram qui n'a pas manqué de créer la polémique.

Cela fait désormais plus de 12 ans que Michael Schumacher a connu son terrible accident de ski qui l'a plongé dans le coma pendant plusieurs jours. Depuis ce 27 décembre 2013, l'état de santé du Baron Rouge est d'ailleurs soigneusement protégé par sa famille qui ne livre quasiment aucune information sur l'intimité du septuple champion du monde de Formule 1.

Pierre Gasly crée la polémique avec une photo sur Instagram Le 3 janvier, le monde du sport rendait d'ailleurs hommage à Michael Schumacher qui fêtait ses 57 ans. L'occasion pour Pierre Gasly de poster une photo de lui avec un manteau rouge rappelant clairement celui que portait le pilote allemand lorsqu'il était chez Ferrari. Cependant, ce cliché du Français a suscité la polémique. Et pour cause, Pierre Gasly prend cette photo... au ski. Et évidemment, pour un hommage à Michael Schumacher, c'est particulier.