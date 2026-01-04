Michael Schumacher : L'annonce officielle tant attendue ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Michael Schumacher vient de célébrer ses 57 ans, son état de santé reste un mystère. Par conséquent, lorsque sa fille Gina-Maria annonce le lancement de sa chaîne YouTube, de nombreux fans du septuple champion du monde espère enfin avoir des nouvelles officielles de leur idole.

Cela fait désormais plus de 12 ans que Michael Schumacher a connu son terrible accident de ski, le plaçant dans le coma durant quelques jours. Et depuis de 27 décembre 2013, les nouvelles concernant l'état de santé du septuple champion du monde de Formule 1 sont quasiment inexistantes, sa famille ayant décidé de conserver le secret de sa vie privée. Néanmoins, lorsque sa fille, Gina-Maria, annonce qu'elle se lance sur YouTube, les fans du Baron Rouge se prenne à rêver.

La fille de Schumacher fait une annonce « Que du bonheur ! L'épisode 1 est officiellement en ligne. Donnez-moi votre avis et laissez un commentaire pour me dire ce que vous aimeriez voir dans les prochains épisodes ! », écrit-elle dans une publication Instagram quelques heures avant de souhaiter un bel anniversaire à son père. « Le meilleur pour toujours. Joyeux anniversaire papa », ajoute Gina-Maria Schumacher avec une photo de toute la famille datant d'avant l'accident du Baron Rouge.