Michael Schumacher : L'annonce bouleversante de sa femme

Cela fait désormais plus de 12 ans que Michael Schumacher a connu son grave accident de ski à Méribel. Et depuis ce 29 décembre 2013, les nouvelles concernant l'état de santé du Baron Rouge sont quasiment inexistantes. Mais un message poignant de sa femme a été relayé.

Le 29 décembre 2013, tous les fans de Formule 1 retenaient leur souffle après l'accident de ski dont était victime Michael Schumacher, le pilote le plus titré de l'histoire à cette époque. Plongé dans le coma pendant plusieurs jours, le Baron Rouge en était sorti, mais pas indemne. Touché à la tête, le septuple champion du monde n'est plus jamais apparu en public, ce qui n'est évidemment pas bon signe concernant son état de santé gardé secret par sa famille depuis 12 ans.

«Michael me manque chaque jour» Et à l'occasion du triste anniversaire des 12 ans de son accident, un compte fan de Michael Schumacher a relayé un message de sa femme, Corinna. « Michael me manque chaque jour. Mais je ne suis pas la seule à le regretter. Ses enfants, sa famille, son père, tous ceux qui l'entouraient. Michael manque à tout le monde, mais il est là – différent, certes, mais là. Il me montre encore chaque jour sa force », peut-on lire su X.