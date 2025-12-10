Michael Schumacher - «C'est très triste» : Un proche donne une terrible nouvelle...

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est l'un des secrets les mieux gardés. Quasiment 12 ans après son terrible accident de ski qui l'a laissé dans le coma quelques semaines, l'état de santé de Michael Schumacher est un mystère. Néanmoins, un proche a récemment rapporté des nouvelles peu optimistes.

Voilà désormais 12 ans que l'état de santé de Michael Schumacher est un secret très bien gardé par sa famille. Il est effectivement très difficile de savoir dans quel état se trouve le septuple champion du monde de Formule 1 douze ans après son grave accident de ski en décembre 2013. Mais le journaliste Felix Görner, qui a suivi Michael Schumacher durant une grande partie de sa carrière, donnait récemment des nouvelles inquiétantes.

Les nouvelles inquiétantes de Schumacher « C'est une situation très triste. Il a besoin de soins constants et dépend entièrement de ses soignants », confiait-il au micro de la la radio allemande RTL avant d'ajouter que Michael Schumacher « ne peut plus communiquer verbalement ». Une annonce loin d'être rassurante au sujet du septuple champion du monde.