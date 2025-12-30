Divorce à l’OM : C’est le choc !

Même pas un an après sa signature, Adrien Rabiot a quitté l’Olympique de Marseille dans des circonstances qui ont beaucoup fait parler. Certains se demandent toujours ce qui a pu se passer et même l’international français, qui évolue désormais à l’AC Milan, a fait part de son grand étonnement.
L’histoire semblait être si belle. Ancien du PSG, Adrien Rabiot n’arrivait pas vraiment en terrain conquis à l’OM. Pourtant, il ne lui a suffi que quelques mois pour mettre tout le monde d’accord, devenant l’un des plus fidèles soldats de Roberto De Zerbi... avant de quitter le club à la surprise générale.
« Je regrette la façon dont les choses se sont terminées avec Marseille »
Et le joueur a été le premier surpris, comme il l’avait confié dans un entretien accordé à Téléfoot, en octobre dernier. « Je regrette la façon dont les choses se sont terminées avec Marseille, évidemment, car cela n'aurait pas dû se passer ainsi. Il y a eu un malentendu » avait expliqué Adrien Rabiot, qui depuis a rebondi à l’AC Milan.
« Personne parmi ceux à qui j'en ai parlé ne comprenait, et moi-même, je ne la comprenais pas »
« La décision était incompréhensible pour tout le monde. Personne parmi ceux à qui j'en ai parlé ne comprenait, et moi-même, je ne la comprenais pas » avait poursuivi l’ancien joueur de l’OM. « C'est triste et frustrant. J'ai été blessé que l'on ne dise pas la vérité à mon sujet. Je n'ai jamais été violent, tout le monde peut en témoigner. Je suis en paix avec moi-même car j'agis avec conviction ».