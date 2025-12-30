Divorce à l’OM : C’est le choc !

Axel Cornic

Même pas un an après sa signature, Adrien Rabiot a quitté l’Olympique de Marseille dans des circonstances qui ont beaucoup fait parler. Certains se demandent toujours ce qui a pu se passer et même l’international français, qui évolue désormais à l’AC Milan, a fait part de son grand étonnement.

L’histoire semblait être si belle. Ancien du PSG, Adrien Rabiot n’arrivait pas vraiment en terrain conquis à l’OM. Pourtant, il ne lui a suffi que quelques mois pour mettre tout le monde d’accord, devenant l’un des plus fidèles soldats de Roberto De Zerbi... avant de quitter le club à la surprise générale.

« Je regrette la façon dont les choses se sont terminées avec Marseille » Et le joueur a été le premier surpris, comme il l’avait confié dans un entretien accordé à Téléfoot, en octobre dernier. « Je regrette la façon dont les choses se sont terminées avec Marseille, évidemment, car cela n'aurait pas dû se passer ainsi. Il y a eu un malentendu » avait expliqué Adrien Rabiot, qui depuis a rebondi à l’AC Milan.