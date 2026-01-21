Bradley Barcola : L’étonnant coup de cœur à l’OM !

Très en vue au début de la saison dernière, Bradley Barcola a subi de plein fouet l’explosion de Désiré Doué, mais surtout l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia en janvier 2025. L’international français tente toutefois de prendre sa revanche au Paris Saint-Germain et un soutien assez inattendu est arrivé en provenance de l’Olympique de Marseille.
Le début d’année 2026 a apporté de très bonnes nouvelles au PSG, avec déjà un premier titre. Les hommes de Luis Enrique se sont imposés lors du Trophée des Champions face à l’OM, avec notamment une belle entrée en jeu de Bradley Barcola.
Barcola ?
Le Français a notamment tapé dans l’œil de Roberto De Zerbi, qui a assisté impuissant à la défaite de son équipe. « Barcola c’est un excellent attaquant externe, qui attaque exclusivement la profondeur. Selon moi, c’est le meilleur dans ce domaine, par sa vitesse a sa prise de temps » a déclaré le coach de l’OM, sur la chaine YouTube Viva el Futbol.
De Zerbi en est fan !
Mais si De Zerbi en est fan, Bradley Barcola ne semble pas vraiment avoir un avenir radieux devant lui, du côté de Paris. Le retour de blessure de Désiré Doué ainsi qu’un Ousmane Dembélé qui semble avoir enfin retrouvé sa forme, ne vont pas vraiment lui donner plus de temps de jeu. Et cela s’est vérifié tout récemment contre le LOSC en Ligue 1 (3-0), même s’il a marqué le dernier but de la rencontre après son entrée en jeu.