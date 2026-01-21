Bradley Barcola : L’étonnant coup de cœur à l’OM !

Axel Cornic

Très en vue au début de la saison dernière, Bradley Barcola a subi de plein fouet l’explosion de Désiré Doué, mais surtout l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia en janvier 2025. L’international français tente toutefois de prendre sa revanche au Paris Saint-Germain et un soutien assez inattendu est arrivé en provenance de l’Olympique de Marseille.

Le début d’année 2026 a apporté de très bonnes nouvelles au PSG, avec déjà un premier titre. Les hommes de Luis Enrique se sont imposés lors du Trophée des Champions face à l’OM, avec notamment une belle entrée en jeu de Bradley Barcola.

Barcola ? Le Français a notamment tapé dans l’œil de Roberto De Zerbi, qui a assisté impuissant à la défaite de son équipe. « Barcola c’est un excellent attaquant externe, qui attaque exclusivement la profondeur. Selon moi, c’est le meilleur dans ce domaine, par sa vitesse a sa prise de temps » a déclaré le coach de l’OM, sur la chaine YouTube Viva el Futbol.