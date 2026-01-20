PSG : C'est terminé pour Bradley Barcola !

Amadou Diawara

Depuis le retour de blessure de Désiré Doué et d'Ousmane Dembélé, Bradley Barcola est descendu dans la hiérarchie des attaquants du PSG. En effet, le numéro 29 parisien est désormais le quatrième choix de Luis Enrique dans les grands matchs. Après l'OM et le LOSC, Bradley Barcola devrait donc être remplaçant face au Sporting ce mardi soir.

Luis Enrique peut afficher un large sourire. En effet, il a retrouvé à la fois Ousmane Dembélé et Désiré Doué, qui sont totalement remis de leurs blessures respectives. Toutefois, le retour des deux attaquants français change tout pour Bradley Barcola.

PSG : Barcola est le 4ème choix de Luis Enrique en attaque Pour le Trophée des Champions face à l'OM (le 8 janvier), Luis Enrique a aligné sa meilleure équipe au coup d'envoi. Et le coach du PSG a décidé de faire confiance à Désiré Doué, à Ousmane Dembélé et à Khvicha Kvaratskhelia en attaque. Huit jours plus tard, le club de la capitale a reçu le LOSC en Ligue 1 (le 16 janvier). Et encore une fois, Luis Enrique a laissé Bradley Barcola sur le banc au coup d'envoi, relançant le même trio offensif. Le numéro 29 du PSG est donc devenu le quatrième choix de l'Espagnol dans les grands matchs. D'ailleurs, Luis Enrique ne devrait pas changer ses plans face au Sporting ce mardi soir.