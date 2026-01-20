PSG : La fin est imminente, le scénario redouté par Luis Enrique !

Ce mardi soir, le PSG se déplace sur la pelouse du Sporting, et ce, pour le compte de la septième journée de la saison régulière en Ligue des Champions. En cas de victoire face au club portugais, la bande à Marquinhos pourrait valider son ticket pour les huitièmes de finale de la compétition. Un scénario qui n'enchante pas vraiment Luis Enrique.
Pour le compte de la septième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi est en déplacement à Lisbonne. En effet, les hommes de Luis Enrique ont rendez-vous avec le Sporting à l'Estádio José Alvalade ce mardi soir.
C1 : Le PSG peut valider son ticket pour les 1/8èmes ce mardi soir
Si le PSG l'emporte face au Sporting, il compostera son billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, et ce, si plusieurs conditions sont remplies. D'ores et déjà assuré de disputer au moins les barrages de la C1, le club de la capitale s'assurera une place dans le top 8 de la saison régulière si Tottenham et le Borussia Dortmund font match nul. De plus, il faut que quatre des cas de figure suivants se réalisent : Liverpool perd à Marseille, l’Inter Milan perd contre Arsenal, le Real Madrid perd contre Monaco, l’Atlético perd contre Galatasaray, Chelsea ne gagne pas contre Pafos, Newcastle ne s’impose pas contre le PSV Eindhoven et le FC Barcelone ne bat pas le Slavia Prague. En revanche, si Tottenham ou le Borussia Dortmund l'emporte, le PSG n'évitera les 16èmes de finale de la Ligue des Champions que si, et seulement si, cinq conditions précédentes sont remplies.
PSG : Luis Enrique aurait préféré jouer les barrages
Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, Luis Enrique a confié qu'il voulait voir son équipe battre le Sporting ce mardi soir, mais qu'il n'était pas vraiment emballé par l'idée de ne pas disputer les barrages de la Ligue des Champions. « Pour être honnête, je pense que c'est important pour la confiance de l'équipe de gagner et de prendre les 3 points. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure option, parce que si on est qualifié parmi les 8 premières équipes, on n'a pas à joué les barrages. C'est clair que notre objectif c'est de gagner demain (mardi) et de nous qualifier avec les 8 premières équipes, mais je ne suis pas sûr (que ce soit une bonne chose), c'est contradictoire », a avoué le coach du PSG.