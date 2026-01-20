PSG : La fin est imminente, le scénario redouté par Luis Enrique !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le PSG se déplace sur la pelouse du Sporting, et ce, pour le compte de la septième journée de la saison régulière en Ligue des Champions. En cas de victoire face au club portugais, la bande à Marquinhos pourrait valider son ticket pour les huitièmes de finale de la compétition. Un scénario qui n'enchante pas vraiment Luis Enrique.

Pour le compte de la septième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi est en déplacement à Lisbonne. En effet, les hommes de Luis Enrique ont rendez-vous avec le Sporting à l'Estádio José Alvalade ce mardi soir.

C1 : Le PSG peut valider son ticket pour les 1/8èmes ce mardi soir Si le PSG l'emporte face au Sporting, il compostera son billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, et ce, si plusieurs conditions sont remplies. D'ores et déjà assuré de disputer au moins les barrages de la C1, le club de la capitale s'assurera une place dans le top 8 de la saison régulière si Tottenham et le Borussia Dortmund font match nul. De plus, il faut que quatre des cas de figure suivants se réalisent : Liverpool perd à Marseille, l’Inter Milan perd contre Arsenal, le Real Madrid perd contre Monaco, l’Atlético perd contre Galatasaray, Chelsea ne gagne pas contre Pafos, Newcastle ne s’impose pas contre le PSV Eindhoven et le FC Barcelone ne bat pas le Slavia Prague. En revanche, si Tottenham ou le Borussia Dortmund l'emporte, le PSG n'évitera les 16èmes de finale de la Ligue des Champions que si, et seulement si, cinq conditions précédentes sont remplies.