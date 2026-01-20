Discussions à l'étranger : La fake news dénoncée au PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Mardi, le PSG affronte le Sporting Portugal en Ligue des champions à l'occasion de la 7ème journée. En cas de victoire, le club de la capitale validerait sans doute sa place dans le top 8, directement qualifié pour les huitièmes de finale. En conférence de presse à Lisbonne, Luis Enrique n'a pas hésité à remettre l'église au centre du village en parlant de ses discussions avec le club portugais.

Mardi, le PSG devra se montrer sérieux face au Sporting Portugal, un adversaire qui pourrait se montrer redoutable. Les Parisiens, déjà sur place, pointent actuellement à la 3ème place du classement en Ligue des champions et ont toutes les chances de continuer l'aventure directement en huitièmes de finale. Luis Enrique va retrouver un club portugais avec qui il aurait des contacts. Une information qu'il a démentie !

Luis Enrique dénonce une fake news Lundi face aux questions des journalistes, Luis Enrique a confié qu'il n'avait pas de discussions avec le club portugais. « Moi ? Jamais. Après le Sporting a le même nom que le club de ma ville, le Sporting Gijon. Et ils ont de belles couleurs sur leur maillot » assure-t-il.