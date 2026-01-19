PSG : Le «rêve» qui peut tout gâcher !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après la 18ème journée de Ligue 1, ce n'est toujours pas le PSG qui occupe la tête. En effet, depuis plusieurs mois, le RC Lens impressionne et enchaîne les prestations convaincantes. Le club compte un petit point d'avance sur le club de la capitale. Florian Thauvin, en forme avec Lens, s'est confié sur la poursuite de ce grand rêve.

Moins impressionnant depuis le début de la saison, le PSG laisse pour le moment son fauteuil de leader au RC Lens. Les Sang et Or en profitent bien et pour le moment ils tiennent le choc. Florian Thauvin avoue toutefois que ce scénario était difficilement envisageable il y a quelques mois seulement.

Le RC Lens en plein rêve, Florian Thauvin dévoile tout En tête de la Ligue 1 pour le moment, le RC Lens peut commencer à croire sérieusement en ses chances de victoire finale. Il s'agirait là d'une grande surprise mais le club poursuit son chemin. « Est-ce que Lens peut finir devant le PSG ? L’avenir nous le dira, une chose est sûre. On va garder la même ligne de conduite et travailler dur. On doit garder cet esprit d’équipe, sinon on est morts. Avec les cadres, on s’assure de garder cet état d’esprit dans l’équipe. On verra ce qui se passera. On peut dire qu’on en rêve, un objectif, je ne sais pas. Être premiers à la moitié du championnat, c’est magnifique. On aimerait conserver cette place jusqu’au bout » confie Thauvin à Téléfoot.