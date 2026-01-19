Départ du PSG : Le coup de coeur inattendu... à l'OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il y a deux ans, Hugo Ekitike disait stop et mettait un terme à son aventure au PSG qui n'a jamais vraiment pris à cause de la concurrence qui faisait rage à son poste. Au moment de venir affronter l'OM avec Liverpool en Ligue des champions, l'international français a déclaré sa flamme... à l'Olympique de Marseille.

Pendant le mercato hivernal de 2024, Hugo Ekitike prenait la décision de quitter le Paris Saint-Germain un an et demi seulement après son arrivée du Stade de Reims. Dans un premier temps par l'intermédiaire d'un prêt du côté de l'Eintracht Francfort qui s'est transforrmé en transfert sec. Son passage au PSG n'a pas fait naître au natif de Reims un amour inconditionnel pour la vie envers le club de la capitale.

«Marseille c'est un club que je regarde depuis petit» A l'approche du coup d'envoi de la 7ème journée de saison régulière de Ligue des champions entre l'OM et Liverpool au Vélodrome mercredi soir, l'attaquant des Reds est passé aux aveux quant à son affection pour l'Olympique de Marseille tant le club que l'atmosphère du stade depuis des années. « Ce que représente le match face à Marseille ? Tous les matchs où je rentre en France, je les adore. C'est les matchs que j'aime jouer, le public français est particulier. Je suis excité de jouer le match. Marseille c'est un club que je regarde depuis petit avec Paris ».