En larmes, un joueur de l’OM se lâche !

Le 4 janvier dernier, l’OM perdait à domicile face au FC Nantes (0-2). Une rencontre que les Olympiens avaient terminé à 9 contre suite aux exclusions d’Arthur Vermeeren et Bilal Nadir. Exclu, ce dernier était en larmes au moment de devoir quitter le terrain. Un moment difficile sur lequel est revenu l’Olympien.

A quelques jours de recevoir Liverpool en Ligue des Champions, l’OM s’est préparé de la meilleure des manières ce samedi. En effet, le club phocéen s’st facilement imposé sur la pelouse d’Angers (2-5). Pour cette rencontre, Roberto De Zerbi avait décidé de faire confiance à Bilal Nadir, qui retrouvait ainsi les terrains suite à son exclusion lors de la dernière rencontre de Ligue 1 face au FC Nantes.

« J’apprends et j’éviterai de refaire les mêmes erreurs » Exclu, Bilal Nadir avait quitté ses coéquipiers de l’OM en larmes lors du match face au FC Nantes. Interrogé sur ce moment après la victoire face à Angers, l’Olympien a confié, rapporté par Le Phocéen : « À titre personnel, c’était ma première expulsion. Ce sont des choses qui arrivent : j’apprends et j’éviterai de refaire les mêmes erreurs ».