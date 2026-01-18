Transfert inattendu : L’annonce qui va calmer l’OM

Axel Cornic

Les départs pourraient bien se succéder à l’Olympique de Marseille, en ce mercato hivernal. Après avoir vendu Robinio Vaz à l’AS Roma, les dirigeants marseillais seraient sur le point de boucler le départ de Pol Lirola vers l’Hellas Verona, mais également celui d’Ulisses Garcia, également dans le viseur de deux clubs de Serie A.

On pensait que Medhi Benatia et Pablo Longoria souhaitaient offrir des nouveaux renforts à Roberto De Zerbi. Mais pour le moment, ils sont plutôt en train d’affaiblir l’OM, avec notamment le départ du jeune Robinio Vaz. Et il ne devrait pas être le seul...

Pol Lirola de retour en Serie A ? Les médias italiens parlent en effet d’un départ déjà acté de Pol Lirola, qui n’était plus dans les plans de De Zerbi et devrait rejoindre l’Hellas Verona. Mais ce n’est pas tout, puisque Ulisses Garcia pourrait également faire ses valises, puisqu’il serait lui aussi dans le viseur de Verona ainsi que de Sassuolo.