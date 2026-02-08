«Aussi fort que Thierry Henry», quand l’OM recrutait un phénomène en attaque !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM a parfois réussi des coups de génie sur le marché des transferts, notamment lorsqu'il s'agissait de dénicher un attaquant de renom et capable de porter à bout de bras le secteur offensif phocéen. Ce fut notamment le cas au début des années 2000, avec un attaquant de la trempe de Thierry Henry qui avait poté le maillot de l'OM durant une saison.

Passé par l'OM entre 2001 et 2003 à la fin de sa carrière, Frank Leboeuf avait été attiré par Bernard Tapie afin de stabiliser le secteur défensif marseillais. Un challenge qui a marqué le champion du Monde 1998, et au moment de se retirer du projet, il a d'ailleurs eu son mot à dire sur le recrutement de l'OM en suggérant deux profils qui lui avaient tapé dans l'oeil au poste de buteur : un qui évoluait à l'AS Monaco sous les ordres de Didier Deschamps, et un autre du côté de... l'En Avant Guingamp !

«Le premier joueur de l'OM à…» Le moment historique au PSG ! https://t.co/R0qwa4vNJf — le10sport (@le10sport) February 7, 2026

Leboeuf raconte son passage à l'OM Interrogé par So Foot en novembre 2024, Franck Leboeuf est revenu sur la fin de son aventure avec l'OM en 2003 et avoue d'ailleurs avoir refusé une proposition pour intégrer l'organigramme du club : « Robert Louis-Dreyfus voulait que je devienne manager général du club, la deuxième saison. "Non j'ai pas envie de finir en prison, laisse-moi tranquille !" », a confié l'ancien défenseur central de Chelsea et de l'équipe de France, avant de revenir sur ce dossier du fameux buteur. Et selon ses dires, c'est d'ailleurs lui qui aurait suggéré le nom de Didier Drogba aux dirigeants de l'OM.