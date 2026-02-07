«Le premier joueur de l'OM à…» Le moment historique au PSG !

Dimanche soir, le PSG accueille l'OM au Parc des Princes dans un match qui sent la poudre. Cet affrontement historique déchaîne toujours les passions et c'est un rendez-vous immanquable en Ligue 1 même pour les joueurs. Beaucoup de matches entre les deux équipes ont marqué l'histoire et ce depuis des décennies.
Depuis la nuit des temps, les matches entre l'OM et le PSG sont très attendus. Dimanche, les Marseillais tenteront de faire comme lors de la phase aller du championnat et aller décrocher une victoire au Parc des Princes. C'est d'ailleurs dans le stade parisien que Chris Waddle, qui a porté le maillot de l'OM de 1989 à 1992, se remémore une anecdote exceptionnelle lors d'un match.
Le Classique, un match sous haute tension
Habitué au football anglais, Chris Waddle ne s'attendait pas à voir une telle animation en disputant avec l'OM des matches face au PSG. L'ancien milieu offensif, qui a rejoint Marseille après Tottenham, a vite compris l'engouement. « Au départ, je ne comprenais pas totalement la rivalité. Normalement, un rival est une équipe très proche géographiquement. Là, Paris est à environ une heure en avion depuis Marseille. Mais il y a toute l’histoire, la politique, le contexte autour, et cela rend ce match immense. C’est électrique : des cartons jaunes, probablement des rouges, une ambiance folle. C’est un match exceptionnel à jouer » explique-t-il à MadeInFoot.
Une sortie historique au Parc des Princes
Parmi les matches disputés face au PSG, Chris Waddle évoque le souvenir d'un affrontement de 1991 qui s'est déroulé au Parc des Princes. Il a vécu une grande soirée historique. « Un souvenir marquant en tête ? Oui, probablement l’un de mes plus grands souvenirs de joueur. Je me souviens d’un match au Parc des Princes que nous avions gagné 2-0 (28 avril 1991, 8e de finale CDF). Je suis sorti une dizaine de minutes avant la fin et, à ce moment-là, j’ai reçu une standing ovation du public parisien. On m’a dit que j’étais le premier joueur de l’OM à qui cela arrivait. J’aimais provoquer, jouer avec le public, exprimer mon football, et visiblement cela les avait impressionnés. Les coéquipiers comme les supporters m’ont assuré que ce n’était jamais arrivé auparavant. Ça m’est resté » poursuit Chris Waddle.