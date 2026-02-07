«Le premier joueur de l'OM à…» Le moment historique au PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dimanche soir, le PSG accueille l'OM au Parc des Princes dans un match qui sent la poudre. Cet affrontement historique déchaîne toujours les passions et c'est un rendez-vous immanquable en Ligue 1 même pour les joueurs. Beaucoup de matches entre les deux équipes ont marqué l'histoire et ce depuis des décennies.

Depuis la nuit des temps, les matches entre l'OM et le PSG sont très attendus. Dimanche, les Marseillais tenteront de faire comme lors de la phase aller du championnat et aller décrocher une victoire au Parc des Princes. C'est d'ailleurs dans le stade parisien que Chris Waddle, qui a porté le maillot de l'OM de 1989 à 1992, se remémore une anecdote exceptionnelle lors d'un match.

Le Classique, un match sous haute tension Habitué au football anglais, Chris Waddle ne s'attendait pas à voir une telle animation en disputant avec l'OM des matches face au PSG. L'ancien milieu offensif, qui a rejoint Marseille après Tottenham, a vite compris l'engouement. « Au départ, je ne comprenais pas totalement la rivalité. Normalement, un rival est une équipe très proche géographiquement. Là, Paris est à environ une heure en avion depuis Marseille. Mais il y a toute l’histoire, la politique, le contexte autour, et cela rend ce match immense. C’est électrique : des cartons jaunes, probablement des rouges, une ambiance folle. C’est un match exceptionnel à jouer » explique-t-il à MadeInFoot.