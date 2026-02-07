OM : De Zerbi attaqué sur La Chaine L’Equipe, «il se prend pour un grand coach…»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ces dernières semaines, l'OM a vécu des déroutes difficiles à accepter et Roberto De Zerbi se fait critiquer. L'entraîneur italien est très attaché au club mais ses prises de parole sont loin de convaincre tout le monde. Dimanche, l'OM affronte le PSG, un rendez-vous très attendu qu'il faudra éviter de rater. De Zerbi sera pointé du doigt si les choses se passent mal.

Entraîneur de l'OM depuis 2024, Roberto De Zerbi a prouvé qu'il était capable de gérer une équipe de cette envergure. Mais l'Italien a vu son équipe souffrir lors de certains rendez-vous attendus et ses prises de parole sont souvent teintées d'incompréhension. Quelques observateurs dénoncent sa manière de gérer son équipe comme Loïc Tanzi sur La Chaîne L'Equipe.

«J'aime beaucoup De Zerbi», l'entraîneur de l'OM attendu à l'étranger ? https://t.co/ZLT2uIufLA — le10sport (@le10sport) February 5, 2026

Incompréhension à l'OM avec De Zerbi Malgré la victoire de l'OM 3-0 en Coupe de France face à Rennes, Roberto De Zerbi s'est montré perplexe, avouant qu'il avait lui-même du mal à comprendre le fonctionnement de son équipe. Des propos qui lui sont reprochés par le journaliste Loïc Tanzi. « Le problème à l’OM c’est De Zerbi. C’est lui qui crée le chaos dans le vestiaire. A chaque fois il dit je ne comprends pas mon équipe, elle est irrégulière, un coup elle est très forte, un coup elle n’est pas bien. On a l’impression qu’il est avec nous sur le plateau et qu’il débat sur une équipe qu’il voit jouer le week-end » réagit-il sur le plateau de L'Equipe du Soir.