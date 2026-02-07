OM : De Zerbi attaqué sur La Chaine L’Equipe, «il se prend pour un grand coach…»

Ces dernières semaines, l'OM a vécu des déroutes difficiles à accepter et Roberto De Zerbi se fait critiquer. L'entraîneur italien est très attaché au club mais ses prises de parole sont loin de convaincre tout le monde. Dimanche, l'OM affronte le PSG, un rendez-vous très attendu qu'il faudra éviter de rater. De Zerbi sera pointé du doigt si les choses se passent mal.
Entraîneur de l'OM depuis 2024, Roberto De Zerbi a prouvé qu'il était capable de gérer une équipe de cette envergure. Mais l'Italien a vu son équipe souffrir lors de certains rendez-vous attendus et ses prises de parole sont souvent teintées d'incompréhension. Quelques observateurs dénoncent sa manière de gérer son équipe comme Loïc Tanzi sur La Chaîne L'Equipe.
Incompréhension à l'OM avec De Zerbi
Malgré la victoire de l'OM 3-0 en Coupe de France face à Rennes, Roberto De Zerbi s'est montré perplexe, avouant qu'il avait lui-même du mal à comprendre le fonctionnement de son équipe. Des propos qui lui sont reprochés par le journaliste Loïc Tanzi. « Le problème à l’OM c’est De Zerbi. C’est lui qui crée le chaos dans le vestiaire. A chaque fois il dit je ne comprends pas mon équipe, elle est irrégulière, un coup elle est très forte, un coup elle n’est pas bien. On a l’impression qu’il est avec nous sur le plateau et qu’il débat sur une équipe qu’il voit jouer le week-end » réagit-il sur le plateau de L'Equipe du Soir.
« Il se prend pour un grand coach »
Souvent pointé du doigt pour les déboires de l'OM, Roberto De Zerbi peut encore se rattraper en fin de saison. Il faudra essayer de maintenir le club dans le haut du classement en Ligue 1 et l'OM a une carte à jouer en Coupe de France également. Mais pas sûr qu'il soit la personne idéale pour mener Marseille vers les sommets... « Il se prend pour un grand coach, il pense que lui le grand coach il doit parler différemment à ses joueurs, qu’ils doivent l’écouter car lui c’est le grand coach. Sauf qu’aujourd’hui, je suis désolé, quand tu es un grand joueur et que tu as De Zerbi devant toi, tu n’es pas non plus… » poursuit Loïc Tanzi.