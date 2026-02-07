Du jamais vu avec l'OM, «c'est exceptionnel» !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Les cartes semblent désormais rebattues. Un temps indéboulonnable, un joueur de l'OM est remis en question ces derniers temps. Même son entraîneur Roberto De Zerbi ne lui assure pas une protection sans faille concernant son statut dans le onze de départ. Au point où une recrue estivale de l'Olympique de Marseille dresse un constat qui en dit long. Explications.

J-1. Le grand jour approche. Dimanche soir, l'OM tentera de valider un deuxième succès de suite contre le PSG en Ligue 1 après la victoire acquise à l'Orange Vélodrome le 22 septembre dernier (1-0). Pour ce faire, l'équipe de Roberto De Zerbi tentera de surfer sur la vague positive de sa victoire en 1/8ème de finale de Coupe de France mardi dernier. Mais avec quel gardien du temple ?

«Avoir deux gardiens de ce niveau, c’est exceptionnel» C'est l'une des interrogations qui a animé la conférence de presse de Roberto De Zerbi vendredi. Le coach italien a laissé la porte ouverte à une titularisation de Jeffrey de Lange à la place de Geronimo Rulli, tout comme l'inverse. De quoi faire perdurer le suspense chez les observateurs de l'OM. Au sein du vestiaire, l'atmosphère est bonne. Le professionnalisme des deux portiers impressionne Timothy Weah. « Jeffrey (De Lange), c’est un bosseur. C’est quelqu’un qui ne se plaint jamais, qui est toujours là pour travailler. Avoir deux gardiens de ce niveau, c’est exceptionnel ».