OM : «A la mi-temps, je l'ai croisé...», il a réclamé son transfert en plein match !

Ils sont plusieurs à être restés dans les mémoires et les cœurs des supporters de l'OM. L'un d'entre eux, bien qu'il soit passé de manière assez expéditive dans la cité phocéenne, a vu un entraîneur le démarcher quelques mois avant son transfert loin de l'Olympique de Marseille. Le principal intéressé s'est livré sur ce sujet il y a quelque temps, l'emmenant avec lui dans ses valises à l'étranger.
Depuis l'incorporation de Medhi Benatia au sein de la direction de l'Olympique de Marseille à la fin du mois de novembre 2023, les mouvements se sont multipliés en période des transferts. Rien qu'en 2025, plus de dix recrues ont été enregistrées pendant le mercato estival. Cet hiver, dix départs ont été menés à bien pour quatre arrivées. Les tractations dans la cité phocéenne sont légion dans l'optique de renforcer l'effectif de Roberto De Zerbi.
«Un jour, tu seras dans un club qui pourra me recruter»
A l'Olympique de Marseille, la ferveur est spéciale au sein de la ville où tout semble tourner autour du club. Didier Drogba n'est resté qu'une saison à l'OM et a fait vibrer l'intégralité du peuple phocéen. Et pas seulement. José Mourinho était l'entraîneur du FC Porto qui a visité le Vélodrome en poules en remportant le match sur le score de 3 buts à 2. A la mi-temps du match, The Special One a démarché Didier Drogba dans les couloirs du Vélodrome, bâtissant les fondations de son transfert avec lui à Chelsea quelques mois plus tard. « En 2003, alors qu'il jouait pour Porto et affrontait Marseille en Ligue des champions, Drogba a marqué contre nous et a célébré son but comme si c'était le dernier. L'ambiance au Vélodrome était dingue, le bruit était assourdissant. À la mi-temps, je l'ai croisé dans le tunnel et je lui ai dit : « Je n'ai pas assez d'argent pour t'acheter, mais est-ce que tu as des cousins en Côte d'Ivoire qui jouent comme toi ? » Il a souri, m'a serré dans ses bras et m'a répondu : « Un jour, tu seras dans un club qui pourra me recruter » ».
«Je veux Didier Drogba»
Dans des propos relayés par Le Phocéen entre autres, José Mourinho dévoilait il y a de cela quelques années qu'il n'y avait absolument aucun doute dans son esprit dans la foulée de sa signature à Chelsea. En tant qu'entraîneur des Blues, fraîchement couronné champion d'Europe avec Porto, il lui fallait Didier Drogba et personne d'autre.
« Six mois plus tard, j'ai signé à Chelsea... J'avais plusieurs options, mais je suis arrivé et j'ai dit : « Je veux Didier Drogba. » Certains avaient des doutes et se demandaient pourquoi Didier, « Pourquoi choisir ce joueur plutôt qu'un autre ? » « Es-tu sûr qu'il s'intégrera bien en Premier League ? » Est-il vraiment aussi bon que tu le dis ? » Malgré toutes ces questions, j'ai continué à dire : « Je veux Didier Drogba ». Au final, Didier est devenu une légende à Chelsea. Ses buts ont permis de remporter des titres, mais ce que je chéris le plus, ce sont les innombrables souvenirs que nous avons partagés ensemble ».