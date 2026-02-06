Greenwood «menacé», l’OM a enfin trouvé la bonne solution !

Cette saison encore, Mason Greenwood s’impose comme le leader offensif de l’OM. L’Anglais est d’ailleurs en tête du classement des buteurs et il pourrait bien le rester jusqu’à la fin de la saison. Le club phocéen semble avoir trouvé la recette avec l’ancien joueur de Manchester United qui se fait menacer au quotidien par quelqu’un de bien connu à Marseille.
Mardi, l’OM a enfin stoppé l’hémorragie. Après la lourde défaite 3-0 face à Bruges et donc l’élimination en Ligue des champions, le club phocéen avait concédé un match nul en Ligue 1 face au Paris FC (2-2). Opposés au Stade Rennais en Coupe de France, les Marseillais ont réussi à retrouver le chemin de la victoire car ils se sont imposés 3-0 et ils se sont donc qualifiés pour les quarts de finale.
Greenwood encore buteur
Face à Rennes, l’OM a pu compter sur ses hommes forts. Terriblement efficace depuis le début de la saison, Mason Greenwood a encore une fois trouvé le chemin des filets. Très en vue depuis son retour de blessure, Amine Gouiri y est également allé de sa réalisation, tout comme Pierre-Emerick Aubameyang qui a mis fin à tout suspens à la 83ème minute.
« Moi je le menace »
Présent ce vendredi en conférence de presse avant le Classique face à l’OM dimanche soir, Roberto De Zerbi a justement parlé de Mason Greenwood. Le coach italien s’est dit ravi de ce que proposait l’Anglais cette saison et il a avoué qu’il n’hésitait pas à le menacer pour obtenir le meilleur de son attaquant. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « On a toujours besoin d'un Greenwood comme celui des deux derniers matchs. C'est un Greenwood mondial, parce qu'en plus de ce que sa mère et son père lui ont appris, il est en train de devenir un joueur complet. Lui aussi a passé des moments difficiles, il n'est pas parti et il est resté ici. Il a compris qu'on lui disait les choses pour son bien et pour le bien de l'OM. Vraiment c'est devenu un joueur... j'espère qu'il va continuer comme ça. Moi je le menace avec ça en lui assurant qu'il doit continuer comme ça et que c'est avant tout pour lui. Parce que je le vois aussi un petit peu plus humain. Il sourit parfois, il parle un peu plus. Il est moins renfermé qu'avant. Et ça, c'est quelque chose de positif. Maintenant tout le monde peut vraiment apprécier Greenwood encore plus qu’avant. »