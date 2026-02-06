Greenwood «menacé», l’OM a enfin trouvé la bonne solution !

Alexis Brunet

Cette saison encore, Mason Greenwood s’impose comme le leader offensif de l’OM. L’Anglais est d’ailleurs en tête du classement des buteurs et il pourrait bien le rester jusqu’à la fin de la saison. Le club phocéen semble avoir trouvé la recette avec l’ancien joueur de Manchester United qui se fait menacer au quotidien par quelqu’un de bien connu à Marseille.

Mardi, l’OM a enfin stoppé l’hémorragie. Après la lourde défaite 3-0 face à Bruges et donc l’élimination en Ligue des champions, le club phocéen avait concédé un match nul en Ligue 1 face au Paris FC (2-2). Opposés au Stade Rennais en Coupe de France, les Marseillais ont réussi à retrouver le chemin de la victoire car ils se sont imposés 3-0 et ils se sont donc qualifiés pour les quarts de finale.

🤯 Les statistiques complètement folles de Mason Greenwood toutes compétitions confondues cette saison ! #TeamOM pic.twitter.com/AxfAerby0Y — Champ1OM (@champ1om) February 3, 2026

Greenwood encore buteur Face à Rennes, l’OM a pu compter sur ses hommes forts. Terriblement efficace depuis le début de la saison, Mason Greenwood a encore une fois trouvé le chemin des filets. Très en vue depuis son retour de blessure, Amine Gouiri y est également allé de sa réalisation, tout comme Pierre-Emerick Aubameyang qui a mis fin à tout suspens à la 83ème minute.