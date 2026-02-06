Zinedine Zidane, ce chèque de 3M€ qui a fait polémique

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Immense star du football français, Zinédine Zidane n'a pas toujours pu éviter les polémiques le concernant. L'ancien joueur français n'a pas vraiment perdu en exposition dans les médias après sa carrière de joueur puisqu'il est rapidement devenu une figure pour tout type de projet. A commencer par son lien avec le Qatar, dont il est devenu l'ambassadeur de la candidature pour l'organisation de la Coupe du monde 2022 sur le territoire.

Il y a un peu plus de 3 ans maintenant, la Coupe du monde 2022 était organisée au Qatar. Avant les polémiques liées à la construction des stades pour cet événement, l'attribution a déjà fait beaucoup parler. En effet, en 2010, le Qatar a notamment misé sur Zinédine Zidane pour promouvoir sa candidature, avant d'obtenir le droit d'organiser la compétition. Quelques années plus tard, Zidane avait avoué avoir reçu un chèque de 3 millions d'euros.

Zidane au soutien du Qatar En devenant l'un des ambassadeurs pour soutenir le Qatar dans sa démarche, Zinédine Zidane a eu l'occasion de s'exprimer à plusieurs reprises pour promouvoir le pays dans sa volonté d'organiser la compétition en 2022. Le Ballon d'Or 1998 avait accepté un joli chèque de « 3 millions d'euros » comme il l'avait déclaré à L'Equipe en 2019. « Je n'ai pas fait ça pour l'argent (...) À travers le Qatar, c'est tout cette région du Moyen-Orient que vous touchez et c'est ça qui est intéressant » poursuit-il, en précisant que cet argent revenait à sa fondation.