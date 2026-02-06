«Ça me met en boule» : La rumeur avec le président de la République qui a agacé Zinedine Zidane

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Annoncé comme le prochain sélectionneur de l'équipe de France, Zinedine Zidane pourrait donc faire son grand retour avec les Bleus. Ce n'est pas la première fois que cela arriverait. En effet, en 2005, quelques mois après avoir annoncé sa retraite internationale, Zizou revenait sur sa décision afin de rejouer avec l'équipe de France. Une décision qui avait alors laissé place à certaines rumeurs, mais toutes n'ont pas été du goût de Zidane.

En 2005, Zinedine Zidane revenait donc en équipe de France, quelques mois après avoir annoncé sa retraite internationale. Une décision visiblement mûrement réfléchie à l'époque pour le champion du monde 98. Mais aurait-il fait l'objet de certaines pressions ? Zidane assurait que non pour France Football : « J'aurais, prétendument, obéi à des pressions, amicales évidemment. C'est inacceptable de présenter les choses ainsi : du reste, si j'avais été l'objet d'une seule de ces pressions, j'aurais probablement réagi d'une façon différente ».

« Quand je lis ça, ça me met en boule » De quelles pressions était-il alors question concernant ce retour de Zinedine Zidane ? Il était expliqué par certains que Zizou aurait été influencé par certains de ses sponsors ou bien encore par le président de la République de l'époque, Jacques Chirac. Une version fermement démentie par Zidane à l'époque auprès de France Football : « Qu'on arrête de raconter des trucs et des machins qui n'ont aucun sens. Regardez-moi, vous croyez sincèrement que tous les intervenants possibles qu'on a nommés dans la presse auraient pu m'influencer ? Les Adidas, les Orange, les Canal +, les TF1, prétendument intéressés par la participation de la France au Mondial 2006, le président de la République, et qui sais-je encore... Quand je lis ça, ça me met en boule ! ».