«Zidane est le favori» pour un poste d'entraîneur, mais ce n'est pas pour diriger l'équipe de France !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela fait depuis 2021 et son départ du Real Madrid que Zinedine Zidane attend d'entraîner une nouvelle équipe. Aujourd'hui, le retour aux affaires semble plus proche que jamais alors qu'on l'annonce comme le successeur de Didier Deschamps en équipe de France. Mais voilà que rien n'est encore officiel et en parallèle, Zizou intéresserait d'autres formations visiblement.

Pour beaucoup, cela semble être aujourd'hui une évidence : Zinedine Zidane sera le prochain sélectionneur de l'équipe de France et remplacera ainsi Didier Deschamps après la Coupe du monde 2026. Le fait est qu'une officialisation ne tombera pas de sitôt. Philippe Diallo, président de la FFF, confiait récemment à ce propos : « Est-il exact que nous préparons déjà la venue de Zidane ? Deschamps va être à la tête de l'équipe de France pour la 14ème année. Son palmarès me conduit à dire que c'est le plus grand sélectionneur de l'histoire de l'équipe de France. J'ai souhaité que lui et son staff puissent préparer cette Coupe du monde en toute sérénité. Donc il faudra attendre après pour connaitre le nom de son successeur. La Fédération sera prête. Cela signifie qu'évidemment elle prend les contacts pour qu'elle puisse, le moment venu, présenter non seulement le successeur de Didier Deschamps, mais aussi l'organisation de l'équipe de France ». Et forcément, tant que rien n'est officiel entre Zidane et l'équipe de France, cela laisse la porte à d'autres possibilités et d'autres rumeurs...

Zidane revient en équipe de France : Le secret qu'il n'avait même pas voulu dire à sa femme ! https://t.co/tmgwiJtsA2 — le10sport (@le10sport) February 5, 2026

« Zidane est le favori du président Florentino Pérez » Zinedine Zidane pourrait-il ainsi faire faux bond à l'équipe de France ? Du côté du Real Madrid, Florentino Pérez ne dirait visiblement pas non pour faire appel une nouvelle fois au Français pour diriger la Casa Blanca, actuellement entraînée par Alvaro Arbeloa. C'est ce qu'a révélé Rodra, journaliste pour ESPN, expliquant : « Le Real Madrid continuera-t-il avec Arbeloa ou recrutera-t-il un nouvel entraîneur ? Tout dépendra des résultats de cette saison. Si le Real Madrid ne remporte aucun trophée, des sources proches du club ont indiqué à ESPN qu'il est probable qu'Arbeloa quitte son poste d'entraîneur. Quant aux candidats potentiels, aucun ne fait l'unanimité au sein de la direction madrilène. Zinédine Zidane est le favori du président Florentino Pérez, mais ce dernier espère succéder à Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France après la Coupe du monde ».