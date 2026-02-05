Zinedine Zidane révèle son grand secret, «si tu n’as pas compris ça...»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été prochain, Zinedine Zidane sera très probablement le nouveau sélectionneur de l'équipe de France. Une juste récompense après avoir brillé sur le banc du Real Madrid. D'ailleurs, le Ballon d'Or 1998 a révélé le secret de sa réussite avec le club merengue.

Bien qu'il n'ait plus entraîné depuis 2021 et son départ du Real Madrid, le premier passage de Zinedine Zidane sur le banc merengue a marqué l'histoire. Et pour cause, le Ballon d'Or 1998, qui dirigeait sa première équipe professionnelle, a tout simplement remporté trois fois de suite la Ligue des champions. Une réussite exceptionnelle sur laquelle il s'est confiée en début d'année sur la chaîne YouTube de Hamidou Msaidie, ancien membre de son staff au Real Madrid. Et celui qui sera probablement sélectionneur de l'équipe de France l'été prochain dévoile d'ailleurs l'un de ses secrets.

Zidane dévoile le secret de sa réussite « Au Real, on était à la disposition des joueurs. Pour moi, c’est ce qui fait la force de quelque chose, tu es là pour le joueur. Si tu n’as pas compris ça, tu ne peux pas durer dans ce métier. On est là pour les accompagner, tu dois montrer que tu es là pour eux. Pour que le vestiaire adhère à ce que tu souhaites mettre en place, il faut qu’ils nous aiment bien », confiait-il avant de poursuivre.