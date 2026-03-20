Mercato - PSG : «Ils ne veulent pas négocier», le transfert impossible dévoilé ?

« Intouchable », voici l'étiquette collée au joueur qui anime actuellement l'actualité mercato du PSG. S'étant illustré en Ligue des champions pendant ces 1/8èmes de finale cette semaine et la précédente, cet attaquant fait tourner quelques têtes. Néanmoins, il serait impossible de l'arracher à son club si l'on se fie aux dernières tendances.
Il y a des joueurs offensifs capables de faire basculer des matchs à n'importe quel moment. Au PSG, ils sont plusieurs à pouvoir porter ce poids sur leurs épaules. Bien évidemment, le Ballon d'or Ousmane Dembélé en a les capacités, il en va de même pour le Golden Boy Désiré Doué ou encore l'international français Bradley Barcola qui a inscrit deux bijoux face à Chelsea en 1/8èmes de finale de Ligue des champions.
«Le club le considère comme un joueur absolument intouchable»
Il en existe un quatrième au PSG, pas encore cité : Khvicha Kvaratskhelia. Ayant également brillé contre Chelsea (8-2 au cumulé), l'international géorgien intéresserait le leader de Premier League : Arsenal. Cependant, Fabrizio Romano a effectué une annonce qui devrait avoir le mérite de rassurer les supporters du Paris Saint-Germain. « Les questions concernant Kvaratskhelia sont nombreuses, car son nom est régulièrement associé à un transfert à Arsenal. Ce que je peux vous garantir, les gars, c’est que le Paris Saint-Germain considère Kvaratskhelia comme un joueur absolument essentiel. Le Paris Saint-Germain ne veut absolument pas que Kvaratskhelia quitte le club après 13 ou 14 mois passés ici, soit un peu plus d’un an maintenant, et le club le considère comme un joueur absolument intouchable ».
«Ils n'envisagent absolument pas un départ de Kvaratskhelia»
Sur son compte YouTube, par l'intermédiaire d'une vidéo, le journaliste Fabrizio Romano a tué tout espoir des dirigeants d'Arsenal dans leur quête de la signature d'un joueur transféré au PSG à l'hiver 2025 pour 70M€. « Le Paris Saint-Germain ne souhaite donc pas entamer de négociations concernant Kvaratskhelia. La réponse que j'obtiens du Paris Saint-Germain est très claire. Ils n'envisagent absolument pas un départ de Kvaratskhelia lors du mercato estival ». L'affaire est close.