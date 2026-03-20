Mercato - PSG : «Ils ne veulent pas négocier», le transfert impossible dévoilé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

« Intouchable », voici l'étiquette collée au joueur qui anime actuellement l'actualité mercato du PSG. S'étant illustré en Ligue des champions pendant ces 1/8èmes de finale cette semaine et la précédente, cet attaquant fait tourner quelques têtes. Néanmoins, il serait impossible de l'arracher à son club si l'on se fie aux dernières tendances.

Il y a des joueurs offensifs capables de faire basculer des matchs à n'importe quel moment. Au PSG, ils sont plusieurs à pouvoir porter ce poids sur leurs épaules. Bien évidemment, le Ballon d'or Ousmane Dembélé en a les capacités, il en va de même pour le Golden Boy Désiré Doué ou encore l'international français Bradley Barcola qui a inscrit deux bijoux face à Chelsea en 1/8èmes de finale de Ligue des champions.

🚨 Khvicha Kvaratskhelia s'est 𝗲𝘅𝗰𝘂𝘀𝗲́ 𝗮𝘂𝗽𝗿𝗲̀𝘀 𝗱𝘂 𝗽𝗲𝘂𝗽𝗹𝗲 𝗴𝗲́𝗼𝗿𝗴𝗶𝗲𝗻 🇬🇪 𝗱'𝗮𝘃𝗼𝗶𝗿 𝗰𝗲́𝗹𝗲́𝗯𝗿𝗲́ 𝘀𝗼𝗻 𝗯𝘂𝘁 𝗰𝗲 𝘀𝗼𝗶𝗿 alors que son pays est en deuil après la disparition du Patriarche de Géorgie pendant le match. 🙏😢



📹 geo__team pic.twitter.com/sn3YcpfcuU — Actu Foot (@ActuFoot_) March 17, 2026

«Le club le considère comme un joueur absolument intouchable» Il en existe un quatrième au PSG, pas encore cité : Khvicha Kvaratskhelia. Ayant également brillé contre Chelsea (8-2 au cumulé), l'international géorgien intéresserait le leader de Premier League : Arsenal. Cependant, Fabrizio Romano a effectué une annonce qui devrait avoir le mérite de rassurer les supporters du Paris Saint-Germain. « Les questions concernant Kvaratskhelia sont nombreuses, car son nom est régulièrement associé à un transfert à Arsenal. Ce que je peux vous garantir, les gars, c’est que le Paris Saint-Germain considère Kvaratskhelia comme un joueur absolument essentiel. Le Paris Saint-Germain ne veut absolument pas que Kvaratskhelia quitte le club après 13 ou 14 mois passés ici, soit un peu plus d’un an maintenant, et le club le considère comme un joueur absolument intouchable ».