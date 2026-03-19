Ousmane Dembélé remplacé au PSG : «L’humiliation suprême» infligée

Axel Cornic

La saison du Paris Saint-Germain, miné par les blessures et les pépins physiques, avait fait surgir quelques doutes chez les observateurs. Mais le résultat des huitièmes de finale de la Ligue des Champions leur a donné tort, puisque Ousmane Dembélé et ses coéquipiers n’ont fait qu’une bouchée de Chelsea (8 à 2 sur l’ensemble des matchs).

C’était une démonstration. Alors que les doutes étaient nombreux, le PSG a passé haut la main le stade des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et de quelle manière, puisque les hommes de Luis Enrique ont même signé une victoire sans appel sur la pelouse du club londonien (0-3).

Mercato - PSG : Un journaliste vend la mèche pour ce départ ? «Il y aura un sujet cet été» https://t.co/RXOo4aJ0db — le10sport (@le10sport) March 18, 2026

« Je le trouve de mieux en mieux » Cette rencontre nous a également permis de voir les stars parisiennes de retour sur le devant de la scène et c’est notamment le cas d’Ousmane Dembélé. Le Français n’a pas marqué, mais montré des signes encourageants après une saison surtout marquée par les problèmes physiques. « Dans sa foulée, je le trouve de mieux en mieux, il est en quête de sensation, de confiance. Il essaye au maximum de simplifier son jeu » a analysé Giovanni Castaldi, sur La chaîne L’Equipe.