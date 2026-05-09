Nouvel entraîneur au Real Madrid : Contacts confirmés avec José Mourinho !

Pierrick Levallet

Et si Kylian Mbappé connaissait un quatrième entraîneur au Real Madrid la saison prochaine ? L’avenir d’Alvaro Arbeloa est plutôt incertain chez les Merengue. Et l’un des noms évoqués pour le remplacer est celui de José Mourinho. Des contacts entre le club madrilène et le coach portugais ont d’ailleurs été confirmés.

Après Carlo Ancelotti et Xabi Alonso, Kylian Mbappé a découvert un troisième entraîneur au Real Madrid avec Alvaro Arbeloa. Seulement, l’avenir de ce dernier est plutôt incertain. Le technicien espagnol pourrait bien ne pas être conservé à l’issue de la saison malgré son contrat qui court jusqu’en juin 2027. L’un des noms évoqués pour le remplacer est celui de José Mourinho. La presse espagnole avait récemment révélé des contacts entre le coach portugais et les Merengue. Et Fabrizio Romano est en mesure de confirmer la chose.

«José Mourinho est proche de devenir le prochain entraîneur du Real Madrid» « Je vous dis depuis longtemps à quel point José Mourinho est ouvert à l’idée de rejoindre le Real Madrid. Selon mes informations, l’opération José Mourinho a débuté. Les contacts entre José Mourinho, le Real Madrid et Jorge Mendes sont en cours. Je peux confirmer à 100% ce que je vous ai dit, à savoir que José Mourinho est proche de devenir le prochain entraîneur du Real Madrid, il est prêt à y retourner » a d’abord expliqué le journaliste spécialiste du mercato sur sa chaîne YouTube.