Situation très tendue à l’OM, que va faire Greenwood cet été ?

Alexis Brunet

La fin de saison de l’OM est plus que compliquée. Le club phocéen ne peut plus espérer une qualification en Ligue des champions et il a décidé d’organiser une grande mise au vert pour essayer de remonter au classement. Mason Greenwood tentera d’aider ses coéquipiers, lui qui pourrait bien s’en aller prochainement en raison de ses relations plus que tendues avec Habib Beye et Medhi Benatia. Que doit faire l’Anglais ? C’est notre sondage du jour !

Il ne reste plus que deux matchs à l’OM, deux matchs pour tenter de remonter au classement. Actuellement, le club phocéen occupe la septième place et il n’est donc pas qualifié pour la moindre coupe d’Europe. Les partenaires de Leonardo Balerdi ne peuvent plus prétendre à la Ligue des champions, mais il est encore possible d’accrocher une place en Ligue Conférence et même en Ligue Europa. Pour cela, il faut toutefois obligatoirement que les Marseillais s’imposent ce week-end contre Le Havre, ainsi que contre le Stade Rennais lors de la dernière journée de championnat.

Situation très tendue pour Mason Greenwood à l’OM Pour remonter au classement, l’OM comptera bien évidemment sur Mason Greenwood, qui est le meilleur buteur olympien cette saison. Toutefois, depuis six matchs, l’Anglais n’a pas trouvé le chemin des filets et il ne s’est pas montré décisif lors des trois dernières rencontres. Cette disette s’explique peut-être par les relations assez tendues qu’entretient l’ancien joueur de Manchester United avec Habib Beye et Medhi Benatia. D’après les informations du journal L’Équipe, le buteur et l’actuel directeur sportif marseillais s’ignoreraient au quotidien et la fracture serait aujourd'hui béante entre les deux hommes. Avec son entraîneur aussi, Greenwood aurait des problèmes et il lui serait reproché de ne pas se donner à fond et d’être aussi trop individualiste. Cette semaine, Beye a même dû arrêter un entraînement à cause du joueur de 24 ans qui la jouait perso et qui n’écoutait pas du tout les consignes.