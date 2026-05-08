Luis Enrique a longtemps dit non au PSG : «J’ai essayé de le recruter pendant 15 ans»

Axel Cornic

Arrivé en juillet 2023, Luis Enrique a réalisé un travail incroyable au Paris Saint-Germain, qui cette saison va tenter de remporter la deuxième Ligue des Champions de son histoire. Et ce n’est pas le président Nasser Al-Khelaïfi qui va dire le contraire, puisqu’il semble être l’un des premiers admirateurs du technicien parisien.

L’histoire de Luis Enrique avec le PSG est surprenante. Très critiqué lors de ses débuts, l’Espagnol a mis du temps à installer ses idées, passant par des décisions fortes comme le départ de Neymar, de Lionel Messi ou encore de Marco Verratti. Mais ça a payé, puisqu’il a décroché la première Ligue des Champions de l’histoire du club et pourrait bien récidiver, avec la finale du 30 mai prochain.

« J’ai parlé avec lui pendant 15 ans pour le faire venir » Après la qualification acquise face au Bayern Munich, tout le monde a une nouvelle fois applaudi Luis Enrique et c’est le cas de Nasser Al-Khelaïfi, qui a d’ailleurs fait une révélation assez particulière au sujet de son entraineur. « J’ai parlé avec lui pendant 15 ans pour le faire venir. C’est un entraîneur fantastique, le meilleur du monde, mais c’est aussi une très bonne personne. C’est incroyable comment il gère le travail au quotidien, les joueurs, tout, même avec les médias qui sont compliqués parfois en France, mais il est fantastique » a expliqué le président du PSG, devant les caméras de CBS Sports.