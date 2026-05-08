PSG - Arsenal : Ça discute d'un transfert avant la finale de la Ligue des champions ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le PSG a rendez-vous avec son destin le 30 mai prochain à Budapest. Face à Arsenal, les hommes de Luis Enrique disputeront leur deuxième finale de Ligue des champions consécutive. Bradley Barcola va donc affronter le club qui cultiverait le désir de l'incorporer à ses rangs pendant le mercato estival. C'est en effet l'information communiquée par la presse allemande qui confirme la tendance du 10sport.com datant de plusieurs mois.

Que ce soit à l'aller ou au retour, Bradley Barcola n'a pas été titularisé par Luis Enrique en demi-finales de Ligue des champions contre le Bayern Munich. 21 minutes au Parc des princes et 26 à l'Allianz Arena mercredi. Dans cette spectaculaire double confrontation à 11 buts (6-5 au cumulé pour le PSG), Barcola a joué un rôle mineur. Se pourrait-il qu'il vive ses dernières semaines en tant que joueur du Paris Saint-Germain ?

Le PSG affrontera Arsenal en finale de Ligue des champions, un transfert se prépare en coulisses ? Avant cela, il restera une finale de Ligue des champions à jouer contre Arsenal et un éventuel nouveau titre de champion de France à aller chercher d'ici-là. Si l'on se fie aux informations de Sky Deutschland, plusieurs formations européennes se pencheraient sur la situation de Barcola qui n'est contractuellement lié au Paris Saint-Germain que jusqu'au 30 juin 2028. Ce qui signifie que cela pourrait être le moment idoine pour la direction du PSG de se séparer de l'international français économiquement parlant. Futur adversaire du club parisien le 30 mai prochain à Budapest, Arsenal serait particulièrement intéressé par le profil de l'attaquant du PSG, comme le10sport.com vous le révélait dès le mois de décembre.