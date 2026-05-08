Estéban Lepaul : Un départ du Stade Rennais ? Le meilleur buteur de Ligue 1 sait déjà où il veut jouer la saison prochaine !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé l’été dernier en provenance d’Angers et actuel meilleur buteur de Ligue 1, Estéban Lepaul ne se voit pas changer de club la saison prochaine. Si des grands clubs européens seraient intéressés par son profil, l’attaquant âgé de 26 ans veut confirmer avec le Stade Rennais, d’autant plus avec la possibilité de disputer une Coupe d’Europe.

Après s’être révélé la saison dernière sous les couleurs d’Angers, Estéban Lepaul confirme cette année avec le Stade Rennais. Avec 19 réalisations à son actif, l’attaquant âgé de 26 ans est le meilleur buteur de Ligue 1, devant Mason Greenwood (15). « Pour ma part, la saison, elle est incroyable. C'était une saison où il fallait que je confirme, avec un nouveau club et des objectifs un peu plus élevés. Moi, je suis très content, et j'étais persuadé que j'en étais capable. Ça ne me surprend pas, mais en tout cas, c'est une saison réussie », a-t-il confié ce jeudi en conférence de presse.

« Mettre entre 15 et 20 buts, j’étais sûr que j’en étais capable » S’il ne s’attendait pas forcément à terminer meilleur buteur de Ligue 1, « mettre entre 15 et 20 buts, j’étais sûr que j’en étais capable », a ajouté Estéban Lepaul, qui s’est également exprimé sur l’équipe de France et la Coupe du monde, mais aussi sur son avenir. Foot Mercato indiquait récemment que l’Atlético Madrid et Naples seraient intéressés, mais lui veut plutôt confirmer sa belle saison avec le Stade Rennais.