Mercato : «Ca pourrait matcher», l’un des meilleurs attaquants de Ligue 1 ouvre la porte au RC Lens !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après avoir terminé sa formation au FC Lorient où il a fait ses débuts professionnels, Pablo Pagis est sur la pente ascendante ces dernières années. Le joueur de 23 ans connaît une belle saison avec le club breton et s'illustre comme l'un des meilleurs attaquants du championnat. Cela pourrait lui ouvrir la porte vers un autre club, à commencer par le RC Lens.

En pleine progression, Pablo Pagis est sous contrat au FC Lorient jusqu'en juin 2027. Le joueur de 23 ans pourrait intéresser du monde sur le mercato cet été et d'ailleurs, il ouvre plutôt la porte à un nouveau départ pour la saison prochaine. Le 10 Sport vous confiait déjà que Lorient prend les devants dans ce dossier et que le club en attend au moins 15M€. Le fils de Mickaël Pagis en a déjà un peu plus sur sa potentielle future destination.

Pablo Pagis fait du bruit en Ligue 1 Auteur du 10ème but de la saison en Ligue 1 face au PSG le week-end dernier, Pablo Pagis fait partie des révélations de cette saison 2025-2026. L'ailier gauche pourrait faire le bonheur de beaucoup d'équipes en France. « Partir cet été ? Oui, je pense que c’est le moment. Il y a des clubs ambitieux qui sont là, des projets qui peuvent m’intéresser. Forcément, c’est flatteur. C’est la récompense de mon travail, de voir des clubs s’intéresser à moi. Je le dois aussi beaucoup au club, à l’équipe » confie-t-il à Ouest-France.