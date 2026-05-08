Départ du PSG : Un transfert de Barcola prévu pour cet été ?

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain vit une nouvelle fin de saison de rêve, avec une finale de Ligue des Champions à disputer le 30 mai prochain. Mais tout le monde pense déjà au mercato estival qui approche à grands pas et qui pourrait voir Bradley Barcola, pas vraiment satisfait de sa situation au club, éveiller l’intérêt de plus en plus de cadors étrangers.

Tout va bien à Paris, où Luis Enrique a réussi à créer l’une des meilleures équipes de la planète. Certains avaient des doutes après les nombreux problèmes rencontrés en début de saison, mais le PSG est encore une fois en course pour un titre en Ligue des Champions, après avoir notamment éliminé Liverpool et le Bayern Munich. Toutefois, les choses ne seraient pas vraiment idylliques en interne...

« Les échos que j’ai c’est qu’il peut partir à la fin de la saison » Certaines stars semblent en effet avoir des envies d’ailleurs. Cela serait notamment le cas de Bradley Barcola, qui depuis janvier 2025 subi de plein fouet la concurrence de Khvicha Kvaratskhelia. « Les échos que j’ai c’est qu’il peut partir à la fin de la saison parce qu’il n’est pas content de son statut » a récemment confié Walid Achercour, sur RMC. « Globalement, son statut de 4ème, il n’aime pas ça au PSG. Ça parle de Diomandé de Leipzig qui peut aussi le remplacer. Oui il n’est pas content de sort ».