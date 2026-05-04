Bradley Barcola : Dix clubs seraient prêts à s'offrir l'attaquant du PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui au PSG et sous contrat jusqu'en 2028, Bradley Barcola pourrait ne pas s'éterniser dans la capitale française. A l'approche du mercato estival, il est question d'un possible départ de l'attaquant parisien. Et voilà que si Barcola venait à décider de partir, il ne devrait pas avoir trop de mal à trouver un point de chute.

Passant après Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola ne serait pas entièrement satisfait de sa situation au PSG. Au point qu'il pense à faire ses valises ? « Les échos que j’ai c’est qu’il peut partir à la fin de la saison parce qu’il n’est pas content de son statut. Globalement, son statut de 4ème, il n’aime pas ça au PSG. Ça parle de Diomandé de Leipzig qui peut aussi le remplacer. Oui il n’est pas content de sort », expliquait Walid Acherchour à propos de Barcola.

Barcola et le PSG, c'est bientôt fini ? Pas heureux de sa situation au PSG, Bradley Barcola pourrait donc aller voir ailleurs et voilà que ça commencerait à bouger en coulisses. En effet, selon les informations de TeamTalk, les agents de l'international français s'activeraient. C'est ainsi qu'ils auraient commencé à se renseigner concernant de possibles destinations. Un départ de Barcola deviendrait ainsi de plus en plus concret et voilà que ça intéresserait énormément de monde à l'approche du mercato estival.