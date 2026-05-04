Bradley Barcola : Dix clubs seraient prêts à s'offrir l'attaquant du PSG !

Aujourd'hui au PSG et sous contrat jusqu'en 2028, Bradley Barcola pourrait ne pas s'éterniser dans la capitale française. A l'approche du mercato estival, il est question d'un possible départ de l'attaquant parisien. Et voilà que si Barcola venait à décider de partir, il ne devrait pas avoir trop de mal à trouver un point de chute.
Passant après Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola ne serait pas entièrement satisfait de sa situation au PSG. Au point qu'il pense à faire ses valises ? « Les échos que j’ai c’est qu’il peut partir à la fin de la saison parce qu’il n’est pas content de son statut. Globalement, son statut de 4ème, il n’aime pas ça au PSG. Ça parle de Diomandé de Leipzig qui peut aussi le remplacer. Oui il n’est pas content de sort », expliquait Walid Acherchour à propos de Barcola.
Barcola et le PSG, c'est bientôt fini ?
Pas heureux de sa situation au PSG, Bradley Barcola pourrait donc aller voir ailleurs et voilà que ça commencerait à bouger en coulisses. En effet, selon les informations de TeamTalk, les agents de l'international français s'activeraient. C'est ainsi qu'ils auraient commencé à se renseigner concernant de possibles destinations. Un départ de Barcola deviendrait ainsi de plus en plus concret et voilà que ça intéresserait énormément de monde à l'approche du mercato estival.
Du beau monde à ses trousses
Après 3 ans au PSG, Bradley Barcola pourrait donc faire ses valises cet été. Pour aller où ? L'international français ne devrait pas avoir de mal à rebondir puisque selon TeamTalk, au moins 10 clubs seraient à l'affût. On retrouverait ainsi Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United, le Real Madrid, l'Atlético de Madrid, le FC Barcelone, le Bayern Munich ainsi que le Borussia Dortmund. A noter également que l'Arabie Saoudite aurait aussi un oeil sur ce dossier Barcola. A suivre...