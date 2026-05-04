PSG-Arsenal en finale de la Ligue des Champions : Robert Pirès a déjà choisi son camp

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 30 mai prochain, la finale de la Ligue des Champions se disputera à Budapest. Quelle sera l’affiche de celle-ci ? PSG-Arsenal est une option. Tenant du titre, le club de la capitale est toujours en course pour défendre sa couronne et pourrait donc le faire contre les Gunners. Si cela venait à arriver, Robert Pirès sait déjà dans quel camp il sera.

PSG, Bayern Munich, Arsenal, Atlético de Madrid… Ils sont 4, il n’y a que deux places pour la finale de la Ligue des Champions. Qui sera à Budapest le 30 prochain ? On connaitra l’affiche de la finale à l’issue de la deuxième demi-finale retour mercredi soir. Tout d’abord, ce sont les Gunners et les Colchoneros qui vont se retrouver mardi soir après un match nul (1-1) à l’aller. Mais le match que tout le monde attend est le choc entre le Bayern Munich et le PSG suite au feu d’artifice du match aller au Parc des Princes et la victoire du club de la capitale (5-4).

« Bien sûr je vais être pour les Anglais » On pourrait donc assister à une finale de la Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal. Le club de la capitale pourrait alors réaliser son doublé en s’offrant les Gunners. Si cela venait à arriver, Robert Pirès serait lui derrière le club londonien il a joué pendant plusieurs saisons. Présent au micro d’Europe 1, le champion du monde 98 avec la France a confié : « Je ne vais pas être objectif, l’envie pour moi c’est de voir Arsenal aller en finale et de battre soit le PSG ou le Bayern Munich. Une finale PSG-Arsenal, je suis pour Arsenal ? Bah oui. Il n’y a aucun chauvinisme. J’ai joué 6 ans à Arsenal, j’ai vécu des très belles choses notamment sous les ordres de Wenger. En 2006, on a perdu cette finale de Ligue des Champions. Mon souhait vraiment c’est de voir cette finale PSG-Arsenal et bien sûr je vais être pour les Anglais ».