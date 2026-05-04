Transferts - Ça bouge à l’OM : Huit départs sont déjà annoncés ?

Pierrick Levallet

L’OM va vivre un été particulièrement mouvementé sur le mercato. Alors que la fin de saison s’annonce pénible, la nouvelle direction risque d’avoir du pain sur la planche. Stéphane Richard va très probablement devoir construire une nouvelle équipe, puisque huit départs devraient avoir lieu une fois l’exercice 2025-2026 arrivé à son terme.

L’OM va très certainement vivre un mercato agité cet été. Après sa défaite contre le FC Nantes ce samedi (3-0), le club phocéen n’a presque plus aucune chance de pouvoir se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. À deux journées de la fin, les hommes d’Habib Beye sont septièmes de Ligue 1 et voient la troisième place s’éloigner de plus en plus. De ce fait, plusieurs joueurs devraient quitter le navire à l’issue de l’exercice 2025-2026.

Sept départs déjà prévus à l'OM ? D’après les informations de La Minute OM, au moins huit joueurs ne devraient pas être retenus par l’OM. Benjamin Pavard ne devrait pas être conservé et devrait donc retrouver l’Inter une fois son prêt arrivé à son terme. Geronimo Rulli pourrait lui aussi faire ses valises en cas d’offre satisfaisante. Leonardo Balerdi, lui, se serait déjà mis d’accord avec la direction marseillaise pour son départ. Arthur Vermeeren devrait également quitter la formation olympienne, tout comme Pierre-Emerick Aubameyang et Geoffrey Kondogbia si un projet intéressant leur est proposé. Enfin, Pierre-Emile Hojbjerg et Mason Greenwood ne devraient pas être retenus non plus en cas d’offre intéressante.