OM - Transfert à 20M€ : Le verdict est déjà annoncé dans la presse ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

L’été dernier, l’OM pensait réaliser un très gros coup sur le mercato en obtenant le prêt avec option d’achat de Benjamin Pavard. Mais quasiment un an plus tard, force est de constater que le défenseur français n’a pas donné satisfaction. D’ailleurs, la direction marseillaise ne devrait pas lever l’option d’achat concernant l’international tricolore.

L’OM est en grande difficulté. Ce samedi, le club phocéen a enchaîné un troisième match sans victoire en championnat avec une grosse gifle reçue à Nantes (3-0). Suspendu pour cette rencontre, Benjamin Pavard lui, a vécu une saison très difficile à Marseille. Arrivé en provenance de l’Inter Milan l’été dernier, le défenseur français espérait se relancer en Ligue 1. Et après des débuts prometteurs dans la Cité Phocéenne, l’ancien du Bayern Munich a totalement sombré, au point de devenir indésirable au sein du club marseillais.

L’OM ne devrait pas lever son option d’achat Et comme l’indique Media Foot ce dimanche, l’OM ne devrait pas retenir Benjamin Pavard cet été. En effet, la direction du club phocéen, forcément déçue de la saison réalisée par l’international Français, hésiterait clairement à recruter définitivement le défenseur de 30 ans cet été, lui qui dispose d’une clause à 20M€. Certaines sources indiquent même que l’OM compte totalement abandonner cette piste, ce qui condamnerait Pavard à retourner à l’Inter cet été. Pourtant, Habib Beye lui, a souhaité défendre son défenseur en difficulté.