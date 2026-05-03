OM - Transfert à 20M€ : Le verdict est déjà annoncé dans la presse ?

L’été dernier, l’OM pensait réaliser un très gros coup sur le mercato en obtenant le prêt avec option d’achat de Benjamin Pavard. Mais quasiment un an plus tard, force est de constater que le défenseur français n’a pas donné satisfaction. D’ailleurs, la direction marseillaise ne devrait pas lever l’option d’achat concernant l’international tricolore.
L’OM est en grande difficulté. Ce samedi, le club phocéen a enchaîné un troisième match sans victoire en championnat avec une grosse gifle reçue à Nantes (3-0). Suspendu pour cette rencontre, Benjamin Pavard lui, a vécu une saison très difficile à Marseille. Arrivé en provenance de l’Inter Milan l’été dernier, le défenseur français espérait se relancer en Ligue 1. Et après des débuts prometteurs dans la Cité Phocéenne, l’ancien du Bayern Munich a totalement sombré, au point de devenir indésirable au sein du club marseillais.
L’OM ne devrait pas lever son option d’achat
Et comme l’indique Media Foot ce dimanche, l’OM ne devrait pas retenir Benjamin Pavard cet été. En effet, la direction du club phocéen, forcément déçue de la saison réalisée par l’international Français, hésiterait clairement à recruter définitivement le défenseur de 30 ans cet été, lui qui dispose d’une clause à 20M€. Certaines sources indiquent même que l’OM compte totalement abandonner cette piste, ce qui condamnerait Pavard à retourner à l’Inter cet été. Pourtant, Habib Beye lui, a souhaité défendre son défenseur en difficulté.
Habib Beye l’a soutenu malgré tout
« Je trouve que Benjamin a été performant dès son arrivée. Il a peut-être eu un moment de moins bien dans sa saison mais je lui ai dit que vu sa carrière, il était un grand joueur. Je l’ai trouvé bien à Toulouse (en L1), il est monté en puissance. Il a été bon dans la logique de dérochage, dans la lecture du jeu. Mon job est de maintenir cette confiance. Je suis très content de ce qu’il a montré. Il est très important pour nous », confiait ainsi Habib Beye au début du mois d’avril.