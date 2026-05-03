L'attitude des joueurs de l'OM qui a choqué un ancien Marseillais

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Au lendemain de la défaite sur la pelouse du FC Nantes (3-0), Rod Fanni était invité dans Stephen Brunch sur RMC, où il s’est exprimé sur la situation de l’OM. L’ancien défenseur marseillais estime que la barre a été mise trop haute en début de saison et s’est dit choqué par l’attitude des joueurs.

Originaire de Martigues, Rod Fanni connait bien l’OM et son contexte, lui qui y a joué entre 2010 et 2015. Invité dans Stephen Brunch sur RMC ce dimanche, l’ancien international français (5 sélections) a donné son avis sur la situation actuelle du club, qui vient de s’incliner lourdement sur la pelouse du FC Nantes (3-0) et a dit adieu à ses espoirs de qualification en Ligue des champions.

« On a mis la barre beaucoup trop haute par rapport à ce que l’on a » « Au-delà de la période qui est compliquée, c’est toutes les désillusions en fait. Je pense que c’est là où la dépression est encore plus forte, parce qu’ils ont fait croire qu’on pouvait “rivaliser”, même si c’est une hérésie, avec le PSG à travers certains matchs. Il y a eu le Trophée des champions, la Ligue des champions contre Bruges… Il y a eu tellement de désillusions, de manquement, de choses contre toute attente que vraiment, la région est dégoûtée. C’est vraiment un réel dégoût sur ce qu’il s’est passé. On a mis la barre beaucoup trop haute par rapport à ce que l’on a. On avait une équipe qui était quand même intéressante, mais de là à avoir des espoirs aussi grands, je pense que c’est ça qui plombe tout le monde. Et maintenant, on arrive à un point où carrément ça pète, que ce soit le directeur sportif avec l’entraîneur qui s’envoient des messages subliminaux, “il m’a enfumé”, etc. », a déclaré Rod Fanni.