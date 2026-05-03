L'attitude des joueurs de l'OM qui a choqué un ancien Marseillais

Au lendemain de la défaite sur la pelouse du FC Nantes (3-0), Rod Fanni était invité dans Stephen Brunch sur RMC, où il s’est exprimé sur la situation de l’OM. L’ancien défenseur marseillais estime que la barre a été mise trop haute en début de saison et s’est dit choqué par l’attitude des joueurs.
Originaire de Martigues, Rod Fanni connait bien l’OM et son contexte, lui qui y a joué entre 2010 et 2015. Invité dans Stephen Brunch sur RMC ce dimanche, l’ancien international français (5 sélections) a donné son avis sur la situation actuelle du club, qui vient de s’incliner lourdement sur la pelouse du FC Nantes (3-0) et a dit adieu à ses espoirs de qualification en Ligue des champions.
« On a mis la barre beaucoup trop haute par rapport à ce que l’on a »
« Au-delà de la période qui est compliquée, c’est toutes les désillusions en fait. Je pense que c’est là où la dépression est encore plus forte, parce qu’ils ont fait croire qu’on pouvait “rivaliser”, même si c’est une hérésie, avec le PSG à travers certains matchs. Il y a eu le Trophée des champions, la Ligue des champions contre Bruges… Il y a eu tellement de désillusions, de manquement, de choses contre toute attente que vraiment, la région est dégoûtée. C’est vraiment un réel dégoût sur ce qu’il s’est passé. On a mis la barre beaucoup trop haute par rapport à ce que l’on a. On avait une équipe qui était quand même intéressante, mais de là à avoir des espoirs aussi grands, je pense que c’est ça qui plombe tout le monde. Et maintenant, on arrive à un point où carrément ça pète, que ce soit le directeur sportif avec l’entraîneur qui s’envoient des messages subliminaux, “il m’a enfumé”, etc. », a déclaré Rod Fanni.
« On voit des attitudes catastrophiques »
« On voit des joueurs avec un comportement… Je n’aime pas tirer sur les joueurs, je ne l’ai jamais fait de toute ma carrière, mais on voit des attitudes catastrophiques », a poursuivi Rod Fanni. « Notamment contre Nice, on voit des joueurs qui rigolent avec les adversaires en plein match parce qu’ils ont fait une parade ou parce que ci ou parce que ça, des célébrations comme si on était premier au championnat. Il y a plein de chose qui me choquent. Ce qui me choque encore plus, avec ce qu’on est en train de voir dernièrement, c'est qu'il n’y a pas de leaders en fait. Zéro leader. Je me rappelle, on s’est foutus sur la gueule à Marseille. Clairement. On se regarde dans les yeux, on se dit qu’il y a nos parents, nos familles dans les tribunes. Au-delà de “toi je t’aime pas”, “toi tu m’aimes pas”, peu importe, on ne sent même pas d’amour-propre. On ne sent plus rien. Moi, c’est là où j’ai beaucoup de mal. J’étais au Parc des Princes en bord terrain, je voyais des mecs qui ont peur, peur d’avoir la balle, qui se cachent. Je me dis qu’en fait, c’est triste à dire, mais pour beaucoup de joueurs, le maillot de Marseille est lourd à porter. »