«Un stage sur la lune» : Daniel Riolo craque et fait une proposition inattendue à l’OM !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi, l’OM a été giflé sur la pelouse du FC Nantes (3-0). Un résultat extrêmement inquiétant, qui plonge véritablement le club phocéen dans une crise terrible. De son côté, Daniel Riolo a halluciné de la prestations des Marseillais, et n’a pas hésité à se moquer d’eux en proposant un stage vers une destination surprenante. Explications.

Rien ne va plus à l’OM. Ce samedi, la formation d’Habib Beye a concédé une défaite très inquiétante sur la pelouse du FC Nantes, relégable. Avec aucun succès en trois rencontres désormais, Marseille a quasiment dit adieu à une qualification en Ligue des Champions la saison prochaine. Alors qu’il reste deux matchs aux Phocéens pour tenter de se qualifier en Coupe d’Europe, les critiques ont fusé autour de l’OM ce samedi.

« Est ce que l’OM a pensé à un stage sur la lune ? » Daniel Riolo notamment, s’en est donné à cœur joie. Le célèbre éditorialiste de RMC a notamment fait référence aux plusieurs stages effectués par les joueurs de l’OM à Marbella au cours des dernières semaines. « Est ce que l’OM a pensé à un stage sur la lune ? Sans déconner c’est fou. Coach, DS, joueurs … ils peuvent tous démissionner demain matin », a ainsi écrit Riolo sur son compte X. De son côté, Habib Beye a semblé abattu à l’issue de cette défaite.