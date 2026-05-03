«Un stage sur la lune» : Daniel Riolo craque et fait une proposition inattendue à l’OM !

Ce samedi, l’OM a été giflé sur la pelouse du FC Nantes (3-0). Un résultat extrêmement inquiétant, qui plonge véritablement le club phocéen dans une crise terrible. De son côté, Daniel Riolo a halluciné de la prestations des Marseillais, et n’a pas hésité à se moquer d’eux en proposant un stage vers une destination surprenante. Explications.
Rien ne va plus à l’OM. Ce samedi, la formation d’Habib Beye a concédé une défaite très inquiétante sur la pelouse du FC Nantes, relégable. Avec aucun succès en trois rencontres désormais, Marseille a quasiment dit adieu à une qualification en Ligue des Champions la saison prochaine. Alors qu’il reste deux matchs aux Phocéens pour tenter de se qualifier en Coupe d’Europe, les critiques ont fusé autour de l’OM ce samedi.
« Est ce que l’OM a pensé à un stage sur la lune ? »
Daniel Riolo notamment, s’en est donné à cœur joie. Le célèbre éditorialiste de RMC a notamment fait référence aux plusieurs stages effectués par les joueurs de l’OM à Marbella au cours des dernières semaines. « Est ce que l’OM a pensé à un stage sur la lune ? Sans déconner c’est fou. Coach, DS, joueurs … ils peuvent tous démissionner demain matin », a ainsi écrit Riolo sur son compte X. De son côté, Habib Beye a semblé abattu à l’issue de cette défaite.
Habib Beye est abattu
« Aujourd'hui, on a été vides. C'est la seule explication que j'ai sur ce qu'on a produit. Ce qu'il se passe dans le vestiaire y reste. J'ai dit ce que j'avais à leur dire. Nantes mérite sa victoire. La place en Ligue des champions est très éloignée de ce qu'on produit sur le terrain, donc on ne la mérite pas pour l'instant. On n'a rien montré sur l'aspect mental. C'est inacceptable et difficile à expliquer au vu du travail effectué dans la semaine. J'aurais pu sortir 80 ou 90 % de l'équipe à la mi-temps », a notamment confié le coach de l’OM face à la presse.