«Il me rappelle Iniesta» : Le PSG a signé un futur top joueur pour 8M€ seulement !

Cet hiver, le PSG a déboursé 8M€ afin de conclure le transfert de Dro Fernandez. Jusque-là considéré comme l’un des plus gros talents du FC Barcelone, le milieu de terrain né en 2008 réalise ses premiers pas sous les ordres de Luis Enrique. Selon l’un de ses anciens formateurs, le nouveau numéro 27 parisien a des qualités similaires à celles de l’illustre Andres Iniesta.
Au cours du mois de janvier, le PSG s’est montré plutôt discret sur le mercato hivernal. Toutefois, le club de la capitale a décidé de réaliser un pari d’avenir avec la signature de Dro Fernandez. Âgé de 18 ans, le milieu de terrain espagnol a débarqué à Paris en provenance du FC Barcelone, au grand dam du club catalan, conscient d’avoir perdu l’un de ses plus gros talents. S’il a déjà réussi à s’intégrer dans la rotation de Luis Enrique en France, le numéro 27 est considéré comme un gros talent pour l’avenir au PSG.
« Certains le comparent à Pedri. Mais sa vision du jeu me rappelle plutôt celle d’Iniesta »
Formé à la Masia, Dro Fernandez dispose déjà d’un bagage technique très intéressant, comme l’ont d’ailleurs rappelé certains de ses formateurs à SPORT. « Certains le comparent à Pedri. Mais sa vision du jeu me rappelle plutôt celle d’Iniesta », confiait notamment en 2025 l’un de ses anciens formateurs en Galice. « S’il joue sans pression, il peut tout faire, son talent est infini », confiait également Javi Roxo, l’un de ses anciens éducateurs en jeune.
Dro Fernandez sous le charme de Luis Enrique
Ce samedi après le match nul du PSG à Lorient, Dro Fernandez a de nouveau rappelé l’importance de Luis Enrique dans sa signature à Paris : « Luis Enrique a beaucoup parlé avec moi, il a un rôle important sur votre carrière ? Oui. Je suis venu ici, au PSG, en grande partie grâce à lui et à travers lui. Je veux lui rendre tout ça sur le terrain, bien évidemment. La demi-finale retour ? Oui, on est prêt. On l’a déjà montré et nous allons décrocher la victoire, je pense. »